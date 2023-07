Hải Dương: Hàng trăm phương tiện thủy ùn ứ, bị chậm đăng kiểm

Nguyên nhân dẫn đến việc ùn ứ phương tiện thủy trong việc đăng kiểm ở Hải Dương được xác định do thiếu đăng kiểm viên khi ngày 5.4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Chi cục đăng kiểm Hải Hưng. Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Hữu Dương (47 tuổi) và Lê Huy Hoàng (38 tuổi), đều là đăng kiểm viên thuộc Chi cục đăng kiểm Hải Hưng. Cả 2 bị tạm giữ để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Đến ngày 20.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Đức Thái, Phó giám đốc Chi cục đăng kiểm Hải Hưng và Vũ Đức Nhất, Phó Chi cục đăng kiểm Hải Hưng để điều tra về tội nhận hối lộ. Việc bắt Thái và Nhất nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 6 (TP. HCM) và Chi cục đăng kiểm số 9 (Bà Rịa - Vũng Tàu) do Công an TP.HCM thực hiện.