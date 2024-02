Hải Dương: Khởi tố bị can dùng chất phóng xạ trong các lá bài bạc bịp

Ngày 20.2, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Đinh Trọng Thủy (58 tuổi, trú tại P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, Hải Dương) để điều tra về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6.2023, vì cần tiền tiêu xài, Thủy nảy sinh ý định mua bán các thiết bị phục vụ đánh bạc bịp. Thủy lên mạng xã hội tìm và mua các thiết bị đánh bạc trong đó có "chất I-ốt" kèm theo thiết bị rung cảm biến phóng xạ.

Thủy đã mua "chất I-ốt" (chưa xác định được dung tích) với giá 2 triệu đồng và 3 thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm. Sau đó, Thủy dùng tăm nhọn để bôi "chất I-ốt" lên một mặt của 12 con vị (dùng trong trò xóc đĩa; 12 con vị tương ứng với 3 bộ vị) rồi đem bán.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt bị can Đinh Trọng Thủy CÔNG AN CUNG CẤP

Đến tháng 9.2023, Thủy đã bán được 3 bộ vị và thiết bị cảm biến cho 3 khách hàng với giá 2 triệu đồng/bộ. Số con vị còn lại, Thủy cất giấu trong nhà. Ngày 19.12.2023, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 94 con vị và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của Thủy.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định 94 con vị và các đồ vật nghi chứa chất phóng xạ, xác định "chất I-ốt" trên là chất phóng xạ I-125 (có khả năng thăng hoa ngay trong điều kiện nhiệt độ phòng). Tổng hoạt độ và hoạt độ riêng của nhân phóng xạ I-125 trên 94 con vị lớn hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định.

Chất phóng xạ I-125 có khả năng thăng hoa nên dễ gây ra nhiễm bẩn phóng xạ môi trường và gây hại cho người khi tiếp xúc trực tiếp. Chỉ cần hít phải một lượng 8 micro gram hoặc ăn phải một lượng 3 micro gram là có thể dẫn tới tử vong.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, Công an tỉnh Hải Dương cảnh báo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất I-125 nói riêng cũng như chất phóng xạ nói chung dưới mọi hình thức.