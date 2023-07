Hải Dương: Lên kế hoạch bảo vệ thi công đường dây 220 kV

Huyện ủy Cẩm Giàng vừa có văn bản gửi tới Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, lãnh đạo UBND huyện và các ban ngành về việc đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thi công đường dây 220 kV đoạn chạy qua địa bàn xã Cẩm Hưng.

Lãnh đạo các ban ngành ứng trực 100% trong thời gian thi công

Huyện ủy Cẩm Giàng yêu cầu các đơn vị kể trên phối hợp công an thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy, Công an tỉnh Hải Dương để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chủ động phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp chặt chẽ UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã Cẩm Hưng thực hiện truyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành các quy định của pháp luật; tổ chức phân công lãnh đạo cơ quan ứng trực tại trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Cẩm Hưng và các vị trí theo sự phân công của UBND huyện trong thời gian hỗ trợ thi công đường dây 220 kV đoạn qua địa bàn xã Cẩm Hưng để nhận nhiệm vụ theo sự phân công.

Đường dây 220 kV chạy qua địa bàn xã Cẩm Hưng MINH PHONG

Trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 14.7, Huyện ủy Cẩm Giàng yêu cầu 100% lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trực tiếp ứng trực, phối hợp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ thi công, đảm bảo an ninh trật tự tại xã Cẩm Hưng.

Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống dân vận huyện và xã phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; huy động lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhất là thành viên những hộ gia đình có quyền lợi liên quan đến việc thi công đường điện chạy qua đồng thuận, chấp hành đầy đủ quy đinh, không vi phạm pháp luật.

UBND huyện rà soát kế hoạch, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn trực tiếp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cung cấp thông tin cho báo chí tại trụ sở UBND xã Cẩm Hưng; quyết định trưng dụng cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo công tác hậu cần, chế độ báo cáo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với Điện lực miền Bắc và đơn vị thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, an toàn trong quá trình thi công.

Không để người dân phải chịu thiệt thòi

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, dự án trạm biến áp 500 kV Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) cùng các đường dây đấu nối qua xã Cẩm Hưng (H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và dự án công trình đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - trạm 500 kV Phố Nối đoạn qua xã Cẩm Hưng được triển khai thi công từ năm 2015.

Đây là công trình quan trọng của nhà nước và của tỉnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng.

Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, đã vấp phải sự phản ứng của người dân địa phương, đặc biệt là 19 hộ dân sinh sống dưới đường dây 220 kV chạy qua các thôn Đồng Xuyên, Hộ Vệ và Đông Đồng thuộc xã Cẩm Hưng. Người dân cho rằng, đường dây 220 kV đang trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ.

Đường dây 220 kV chạy qua mái nhà ông Nguyễn Văn Thơ MINH PHONG

Ông Nguyễn Văn Thơ (thôn Đông Đồng), 1 trong số 19 hộ dân kể trên, khi nghe thông tin về kế hoạch thi công để hoàn thành công trình đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - trạm 500 kV Phố Nối tỏ ra rất lo lắng, bởi mọi thỏa thuận giữa người dân, chính quyền và ngành điện đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nguyện vọng của ông cũng như tất cả các hộ dân đang sống dưới đường dây 220 kV là được tái định cư và phải có đơn vị độc lập về đo điện trường để đánh giá mức độ ảnh hưởng của đường dây 220 kV đối với sức khỏe của người dân.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch Thường trực UBND H.Cẩm Giàng, cho biết: "Liên quan đến kiến nghị của người dân về việc điện trường từ đường dây 220 kV ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống, sau khi đã kéo xong mạch 1 của hệ thống, ngành điện đã thuê một đơn vị kiểm định độc lập về đo điện trường để xác định mức độ ảnh hưởng. Kết quả cho thấy điện trường là không đủ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân".

Ông Công cũng cho biết thêm: "Việc tiếp tục đấu nối mạch 2 của hệ thống là vấn đề cực kỳ cấp thiết, mang tầm quốc gia, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chúng tôi phải tập trung toàn lực lượng để có biện pháp bảo vệ thi công, để việc thi công diễn ra an toàn, và cũng đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra".

Khi được hỏi về yêu cầu của người dân về tái định cư, ông Công nói thêm, UBND tỉnh, UBND huyện, ngành điện đang tập trung cao độ cho việc thi công mạch 2 của hệ thống đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối, khi đã hoàn thành thi công, các đơn vị sẽ tiếp tục thuê một đơn vị kiểm định độc lập để tiếp tục đo cường độ điện trường, đánh giá tổng thể phạm vi ảnh hưởng. Khi đã có kết quả, các đơn vị sẽ đưa ra phương án hỗ trợ tối ưu, không để người dân sống dưới đường dây 220 kV phải chịu thiệt thòi.