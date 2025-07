Hai lần suýt 'đăng xuất' trên phim trường Ấn Độ

Bùi Văn Hải (biệt danh Hải Long An) sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật. 4 tuổi, anh bắt đầu được cha truyền dạy võ phái gia truyền: Thiếu Lâm Hàn Bái.

Năm 1994, sau khi gia đình phá sản, anh rời quê lên TP.HCM để vừa tự lập vừa luyện thi đại học. Hằng ngày, anh mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau như bồi bàn, dạy kèm, bán quần áo cũ, làm nhân viên giặt ủi... Dù cuộc sống chật vật, niềm đam mê võ thuật vẫn luôn chảy trong huyết quản Hải Long An. Anh liên tục thượng đài và giành chiến thắng tại các giải đấu tự do hạng 51 kg từ năm 1988 - 1999.

Một cảnh quay phim của Hải Long An (phải) với diễn viên Ấn Độ Ảnh: NVCC

Rơi từ đài cao, suýt ngừng thở khi bị chôn dưới cát

Là võ sư Taekwondo 6 đẳng và võ sư võ cổ truyền với kỹ năng nhào lộn đỉnh cao, Hải Long An được tin tưởng mời làm cascadeur chuyên thực hiện các pha hành động nguy hiểm trong nhiều phim cả trong nước và quốc tế như Malaysia, Ấn Độ, Hồng Kông... Trong đó, Ấn Độ là quốc gia đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm không thể nào quên.

Năm 2004, khi đang ở Ấn Độ cùng đoàn cascadeur VN tham gia phim Người hai mặt, Hải Long An gặp phải một tai nạn phim trường thập tử nhất sinh. Trong một cảnh quay mà hàng chục cascadeur đóng vai võ sinh bay lên không trung để giao đấu, chiếc xe tải kéo dây cáp quá mạnh khiến 26 cascadeur bị kéo thẳng lên khán đài cao 6 m, va vào tường và cánh quạt. Sợi cáp sau đó bị đứt, dẫn đến việc 16 người bị thương. Hai trường hợp bị thương nặng nhất là một cascadeur Ấn Độ (xuất huyết não) và Hải Long An bất tỉnh hơn 7 tiếng đồng hồ. Những đồng nghiệp đi cùng anh khi đó thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Bùi Văn Hải huấn luyện võ thuật cho võ sinh, thời điểm anh thành lập Công ty vệ sĩ Bảo An Ảnh: NVCC

May mắn, Hải tỉnh lại. Vốn là con nhà võ và lì đòn, anh đòi quay tiếp ngay hôm sau. Tuy nhiên, Lữ Đắc Long, Trưởng đoàn cascadeur VN bấy giờ, cương quyết không cho Hải tham gia diễn tiếp, nhằm bảo vệ sức khỏe cho anh.

Một lần khác, khi đang quay phim trên sa mạc ở Ấn Độ, Hải Long An cảm nhận được cái chết ngay trước mắt mình. Anh kể: "Người ta đào một cái hố, cột dây cáp vào cần cẩu, rồi chôn tôi xuống hố, phủ một tấm ván và cát lên trên". Do phải chờ đợi quá lâu dưới lớp cát, anh bắt đầu khó thở và hoa mắt. Anh tự nhủ: "Khi đó, chỉ có cáp kéo lên, thì may ra mình mới có thể lên khỏi mặt đất. Lúc đó mình nghĩ, không lẽ hôm nay mình chết tại đây?". May mắn thay, đúng lúc sắp tắt thở, mọi thứ bắt đầu quay, và anh được cáp kéo tung lên. Dù đã kiệt sức, anh vẫn cố gắng diễn xuất theo đúng các bài tập đã chuẩn bị.

Từ bỏ kinh doanh, theo nghề đạo diễn

Từ một cascadeur và võ sĩ đấu đài, anh đã thành lập và điều hành Công ty vệ sĩ Bảo An với hơn 1.000 nhân viên cùng hơn 10 chi nhánh trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng đến TP.HCM, Đồng Tháp, Cần Thơ. Tuy nhiên, anh đã từ bỏ tất cả để thử sức và gặt hái thành công trong một môi trường mới: diễn viên và đạo diễn.

Năm 2005, Hải Long An có cơ hội tham gia bộ phim truyền hình Người Bình Xuyên (78 tập) của đạo diễn Nguyễn Tường Phương. Anh được giao vai diễn nhỏ trong tập 4, tập 5 và bất ngờ được đạo diễn khen ngợi về khả năng diễn xuất. Anh chia sẻ: "Lời khen này như chắp thêm đôi cánh cho tôi. Trước đây, tôi chỉ đứng sau, đóng thế cho diễn viên, nhưng lần này được lộ diện, dù chỉ là vai nhỏ với hơn chục phân đoạn, nhưng nó rất ý nghĩa với tôi".

Hải Long An (phải) từng là võ sĩ đấu đài chuyên nghiệp Ảnh: NVCC

Từ đó, Hải Long An không ngừng trau dồi kỹ năng và học hỏi từ những người đi trước. Nhờ khả năng tự học vượt trội, anh từng bước vượt qua mọi khó khăn. Từ một cascadeur tài năng, Hải Long An được nhiều đạo diễn nổi tiếng tin tưởng giao cơ hội làm diễn viên và đạo diễn võ thuật, hành động cho loạt phim đình đám như: Duyên trần thoát tục, Huyền thoại bất tử (anh cũng đóng thế cho Dustin Nguyễn, Trần Bảo Sơn), Để Mai tính, Long ruồi, Ngôi nhà trong hẻm, Hiệp sĩ mù, Lửa Phật, và Lật mặt 5 của Lý Hải. Anh còn đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho phim truyền hình Vạch trần tội ác và các phim điện ảnh như Vú em tập sự, Tìm xác.

Theo Hải Long An, đạo diễn Charlie Nguyễn là "người thầy lớn" của anh trong lĩnh vực điện ảnh. Anh chia sẻ: "Anh Charlie Nguyễn đã tận tâm chỉ bảo, dạy tôi kỹ năng diễn xuất, cách phân tích nhân vật và ngôn ngữ điện ảnh, cũng như cách để trở thành một đạo diễn tốt nhất. Anh ấy luôn trao cho tôi những cơ hội quý báu trong hành trình sự nghiệp của mình". (còn tiếp)