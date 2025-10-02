Hai máy bay chở khách va chạm tại sân bay ở New York

Theo AP, hai chiếc máy bay va chạm tại sân bay LaGuardia ở thành phố New York vào tối 1.10 khi cả hai máy bay hãng Delta đều đang chở khách. Khi đó, cánh của một chiếc đang lăn bánh ra đường băng để cất cánh (chở 32 người) quẹt vào thân của chiếc còn lại vừa mới hạ cánh (chở 61 người).

Hai chiếc máy bay va quệt nhau tại sân bay LaGuardia, New York (Mỹ) tối 1.10 ảnh: chụp màn hình Firstpost

"Cánh phải của họ quẹt vào mũi và buồng lái của chúng tôi. Chúng tôi bị thiệt hại ở kính chắn gió và một số màn hình", phi công của một trong hai máy bay nói trong đoạn ghi âm từ đài kiểm soát không lưu.

Hãng hàng không cho biết vụ va chạm xảy ra ở tốc độ chậm và cả hai máy bay đều thuộc hãng Endeavor, công ty con của Delta.

Vụ việc khiến một tiếp viên bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện điều trị. Hãng hàng không thông báo không có thông tin hành khách bị thương.

Hành khách William Lusk trên chiếc máy bay vừa hạ cánh cho biết tất cả mọi người đều chết lặng khi sự cố xảy ra trong khi phi công bình tĩnh thông báo có va chạm và yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh.

Delta thông báo các hoạt động khác tại sân bay không bị ảnh hưởng. Hãng xin lỗi về trải nghiệm của khách hàng và cam kết sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để xác minh điều đã xảy ra.

Sáng 1.10, một chiếc máy bay cỡ nhỏ tiếp đất mạnh trên đại lộ tại thành phố Colorado Springs ở bang Colorado. Có 3 người trên máy bay nhưng không ai bị thương sau vụ việc, theo tờ The Denver Gazette.