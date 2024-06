Hai nạn nhân vụ sập tường nhà trên phố Đội Cấn

Một nạn nhân được lực lượng chức năng cấp cứu tại hiện trường đối diện số 18/444/15 (P.Đội Cấn, Q.Ba Đình) TUẤN MINH

Theo lời nhân chứng gần đó cho biết, vụ việc xảy ra tại ngôi nhà đang trong quá trình phá dỡ trong ngõ 444 Đội Cấn. Một người thoát ra được và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Người còn lại bị mắc kẹt sâu dưới mảng tường sập.

“Tôi nghe tiếng rầm, chạy ra xem là gì thì thấy mọi người bảo sập nhà. Mãi tới 18 giờ 10 mới thấy có người hô hoán, gọi cứu thương”, một người dân sống tại số 19/444 (P.Đội Cấn, Q.Ba Đình) cho hay.

Ngay sau khi phát hiện, Công an P.Cống Vị cùng lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Q.Ba Đình đã có mặt kịp thời, phối hợp cứu hộ. Do người còn lại bị mắc kẹt trên tầng cao, cầu thang nhỏ nên tới 19 giờ, lực lượng cứu hỏa mới đưa được nạn nhân ra khỏi hiện trường. Đến 20 giờ cùng ngày, nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu.