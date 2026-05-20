Hai ngân hàng tham gia gói tài chính cho gia đình người học trường nội trú Anh tại Việt Nam

Hôm nay (20.5), Trường Ardingly College Việt Nam tiếp tục hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank), giới thiệu gói liên kết tài chính - giáo dục "World Ready" đến với phụ huynh học sinh Trường Ardingly College Việt Nam. Giải pháp tài chính này nhằm giúp các phụ huynh của trường nội trú Anh tại Việt Nam, khi có nhu cầu cho con học tập chương trình giáo dục quốc tế an tâm hoạch định lộ trình đầu tư dài hạn cho con cái.

Bà Trịnh Quang Đồng Thảo, Tổng Giám Đốc Công ty Ardingly College Vietnam ký kết hợp đồng hợp tác với ông Trần Công Sơn, Giám đốc Chi nhánh Nam Sài Gòn MB Bank ẢNH: NGỌC HƯỜNG

Gói giải pháp tài chính này được triển khai trên cơ sở liên kết giữa ngân hàng và đơn vị giáo dục với quyền lợi kép dành cho phụ huynh. Cụ thể, với một khoản tiền gửi tiết kiệm ban đầu, tùy theo chọn lựa về thời gian, chương trình và hình thức học tập, phụ huynh tham gia gói tài chính - giáo dục được MB Bank đảm bảo thanh toán học phí và các khoản phí liên quan trong suốt quá trình học tập của học sinh tại Trường Ardingly College tại Việt Nam mà không phải trả thêm bất cứ khoản nào khác.

Sau khi học sinh hoàn tất chương trình học theo hợp đồng, phụ huynh sẽ nhận lại toàn bộ vốn gốc gửi tiết kiệm ban đầu cùng phần lãi tích lũy còn lại (nếu có, tùy theo chọn lựa của phụ huynh).

Trước đó, hôm 9.4, Ardingly College Việt Nam cũng phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), công bố gói tài chính - giáo dục tương tự.

Ardingly College thành lập tại Vương quốc Anh năm 1858, ngôi trường nội trú có bề dày 168 năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Ngôi trường tọa lạc tại Lào Cai sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 9.2026 này.

Trường cung cấp chương trình phổ thông quốc tế từ lớp 6 đến lớp 12/Sixth Form. Đích đến là chứng chỉ Tú tài Anh (IGCSE) và Tú tài Anh nâng cao (A-Levels). Chương trình tiếp nhận học sinh nội trú từ lớp 6 (11 tuổi) đến lớp 12 (18 tuổi).



