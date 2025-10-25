Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai nghi phạm người Lào vận chuyển 160 kg thuốc nổ

Bá Cường
Bá Cường
25/10/2025 15:25 GMT+7

Bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm người Lào đang vận chuyển 160 kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam tại xã biên giới Hướng Phùng.

Ngày 25.10, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm người Lào có hành vi vận chuyển trái phép thuốc nổ qua biên giới.

Quảng Trị: Bắt hai người Lào vận chuyển hơn 1,5 tạ thuốc nổ về Việt Nam - Ảnh 1.

Hai nghi phạm người Lào cùng số tang vật

ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 24.10, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp Đồn biên phòng Hướng Phùng, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung tổ chức tuần tra tại thôn Mã Lai Pun (xã Hướng Phùng), phát hiện Chan Thi (25 tuổi), Thao Thi (22 tuổi, cùng ở bản Ka Han, H.Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) vận chuyển trái phép thuốc nổ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 xe máy và 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn. Tiếp tục truy xét mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện thêm cách hiện trường 200 m về hướng Lào có thêm 2 xe máy với 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

Qua tra hỏi, 2 nghi phạm khai nhận số chất rắn trên là thuốc nổ TNT được cả hai nhận vận chuyển về Việt Nam để lấy tiền công.

Toàn bộ 160 kg thuốc nổ bị thu giữ; vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Quảng Trị: Bắt giữ 2 người Lào vận chuyển 500 kg ma túy qua Việt Nam

Quảng Trị: Bắt giữ 2 người Lào vận chuyển 500 kg ma túy qua Việt Nam

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa ngăn chặn vụ 2 nghi phạm người Lào vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam. Số lượng tang vật thu được là 500 kg ma túy các loại.

Khám phá thêm chủ đề

Thuốc nổ người lào vận chuyển thuốc nổ trái phép bộ đội biên phòng Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận