Hai nghi phạm người Lào vận chuyển 160 kg thuốc nổ

Ngày 25.10, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm người Lào có hành vi vận chuyển trái phép thuốc nổ qua biên giới.

Hai nghi phạm người Lào cùng số tang vật ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 24.10, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp Đồn biên phòng Hướng Phùng, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung tổ chức tuần tra tại thôn Mã Lai Pun (xã Hướng Phùng), phát hiện Chan Thi (25 tuổi), Thao Thi (22 tuổi, cùng ở bản Ka Han, H.Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) vận chuyển trái phép thuốc nổ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 xe máy và 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn. Tiếp tục truy xét mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện thêm cách hiện trường 200 m về hướng Lào có thêm 2 xe máy với 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

Qua tra hỏi, 2 nghi phạm khai nhận số chất rắn trên là thuốc nổ TNT được cả hai nhận vận chuyển về Việt Nam để lấy tiền công.

Toàn bộ 160 kg thuốc nổ bị thu giữ; vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.