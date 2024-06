Hai ngôi sao 'Vượt ngục' tái hợp trong dự án mới

Thông tin hai "anh em" Vượt ngục quay lại với nhau khiến nhiều khán giả chờ đón. Cụ thể, Dominic Purcell và Wentworth Miller vừa được chọn đảm nhận vai chính của Snatchback - loạt phim mới đang được phát triển của Universal Television.

Dominic Purcell và Wentworth Miller trong Vượt ngục Variety

Trong dự án này, Scott Rosenbaum giữ vai trò biên kịch và điều hành sản xuất, trong khi Purcell cũng điều hành sản xuất cùng với Tish Cyrus-Purcell - vợ mình.

Theo các thông tin được "bật mí", Snatchback lấy cảm hứng từ cuộc đời của một sĩ quan tình báo bí mật hoạt động trong khối tư nhân, có nhiệm vụ giải cứu các con tin trên toàn thế giới. Bộ phim sẽ đề cập đến những vụ án mạng ở các địa điểm kỳ lạ nhất và không kém phần nguy hiểm trên hành tinh này.

Với nội dung thiên về hành động và đấu trí, dường như không ai phù hợp hơn diễn viên Purcell và Miller - những người đã dẫn dắt TV series Vượt ngục thành công vang dội của Fox với tư cách là anh em Lincoln Burrows và Michael Scofield trong 4 mùa từ 2006 đến 2009.

Loạt phim sau đó cũng quay trở lại với The Final Break, phần phim nhằm kết thúc loạt phim trước đó. Phần 5 cũng được phát sóng trên kênh Fox vào năm 2017, tuy vậy lại không nhận được đánh giá tích cực.

Ngoài "thương hiệu" trên, 2 nam diễn viên cũng xuất hiện chung trong loạt phim The Flash và Legends of Tomorrow, với Miller đóng vai Leonard Snart (hay còn gọi là Captain Cold) và Purcell đóng vai Mick Rory (hay còn gọi là Heat Wave).

Với sự nghiệp riêng, Purcell cũng đã tham gia những tác phẩm như Blade: Trinity, Killer Elite, Blood Red Sky, Straw Dogs và sắp tới là Cassino In Ischia. Trong khi đó Miller từng xuất hiện trong Law & Order: SVU, The Loft, The Human Stain. Anh cũng thử sức ở mảng biên kịch, và từng hợp tác với đạo diễn Park Chan-wook trong phim kinh dị Stoker.

Tish Cyrus-Purcell, vợ của Purcell cho biết: "Chúng tôi thực sự vui mừng khi được trở thành một phần của ê kíp mới với những cá nhân tài năng như vậy. Nhà sản xuất Rosenbaum đã tạo ra một thế giới đầy cảm xúc và thách thức, nơi Dominic Purcell và Wentworth Miller sẽ tái hợp và đưa lên màn ảnh những anh hùng phi thường của một đội giải cứu con tin tư nhân ngoài đời thực".