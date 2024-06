Phim mới của Thành Long sắp ra mắt, hứa hẹn có quy mô 'khủng'

A Legend được giới thiệu là phần tiếp theo, trị giá 50 triệu USD, của bộ phim hành động lãng mạn The Myth ra rạp vào năm 2005, có sự tham gia của cả Thành Long và đạo diễn Stanley Tong.

Poster của A Legend với sự góp mặt của Thành Long; phim nhiều khả năng ra rạp vào tháng 7 tới IMDb

Trong tác phẩm này, nam diễn viên 70 tuổi sẽ vào vai một nhà khảo cổ học phát hiện ra một cổ vật bằng ngọc bích đầy quyền năng, đưa mình cùng cậu sinh viên mà mình giảng dạy quay về thời kỳ hỗn loạn ở thời Tây Hán (206 TCN-24 SCN).

Vai trợ lý của tác phẩm này sẽ do ngôi sao nhạc pop Trương Nghệ Hưng (Lay Zhang) đảm nhận. Anh hiện là tên tuổi được yêu thích ở đất nước tỉ dân, từng góp mặt vào các bộ phim nổi tiếng như No More Bets (2023) hay Kung Fu Yoga (2017) - cũng có sự tham gia của Thành Long.

Bộ phim mới này là lần thứ 10 mà ngôi sao võ thuật Trung Quốc và đạo diễn Stanley Tong hợp tác cùng nhau, trong đó bao gồm Police Story 3, Supercop và Vanguard. Các phần phim này đều tạo được tiếng vang lớn, nổi tiếng ở cả thị trường châu Á cũng như quốc tế.

Tại sự kiện giao lưu báo chí thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải tuần này, các nhà sản xuất cho biết điểm nổi bật của bộ phim này là việc sử dụng công nghệ AI để tái tạo phiên bản Thành Long 27 tuổi. Các yếu tố khác như đội quân cưỡi ngựa có quy mô lớn và hàng nghìn binh sĩ ở các địa điểm sa mạc... sẽ được quay thật ngay tại Tân Cương mà không sử dụng CGI hay công nghệ nào.

Ngoài tác phẩm của Thành Long, sự kiện lần này cũng tiết lộ Bona Film Group sẽ là đối tác tiếp thị và phân phối tại Trung Quốc cho bộ phim phiêu lưu về nhân vật hoạt hình chú gấu Paddington là Paddington in Peru, với sự góp mặt của nhiều minh tinh nổi tiếng như Olivia Colman, Hugh Bonneville, Emily Mortimer...

Một tác phẩm khác cũng được chờ đón là A Dream of Red Mansions được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc Hồng Lâu Mộng kinh điển của đất nước này. Phim được ấn định phát hành vào tháng 7, do Hu Mei đạo diễn từ kịch bản chuyển thể của He Yanjiang. Tác phẩm bắt đầu được sản xuất vào năm 2017, nhưng bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Trong những năm qua, Thành Long tiếp tục là nhân vật thu hút phòng vé ở các rạp chiếu phim Trung Quốc và quốc tế. Bộ phim gần đây nhất của ông là Ride On, xoay quanh các diễn viên đóng thế, đã dẫn đầu phòng vé đại lục suốt hai tuần liền và thu về hơn 37 triệu USD.