'Hai người bạn' của Đinh Công Đạt và Rodney Dickson

Cùng lúc, trong triển lãm Hai người bạn, Đinh Công Đạt và Rodney Dickson dường như đã từ bỏ sắc màu mình thường vẽ, hình khối mình thường tạo để trở nên lặng lẽ bên nhau. Triển lãm diễn ra từ 8 – 13.2 tại Somerset West Point, Hà Nội với 18 tác phẩm cả hội họa và điêu khắc.

Hình cơ bản 1 của điêu khắc gia Đinh Công Đạt ẢNH: NSCC

Cuộc gặp gỡ của Hai người bạn là cuộc gặp gỡ những bối cảnh văn hóa và địa lý khác nhau. Họa sĩ Rodney Dickson là người Bắc Ireland và nhà điêu khắc Đinh Công Đạt là "giai phố cổ" Hà Nội. Cả hai quen biết và làm bạn, lắng nghe câu chuyện của nhau, ngắm nhìn tác phẩm của nhau đã 25 năm. Đinh Công Đạt và Rodney Dickson tự nhận là thấu hiểu và có nhiều trải nghiệm sống tương đồng.

Đinh Công Đạt và Rodney Dickson đã làm bạn 25 năm ẢNH: NSCC

Đều thành danh từ rất lâu, với nhiều triển lãm quốc tế, tác phẩm nằm trong sưu tập cá nhân khắp thế giới, họ mang trong mình sự lành nghề trong việc tạo tác tác phẩm. Lành nghề đến mức, với Đinh Công Đạt, khi ý tưởng sáng tác chưa kịp tới thì phương án thực hiện ý tưởng dường như đã hoàn thiện rồi. Nói cách khác, hai nghệ sĩ đều đã là bậc thầy của kỹ thuật biểu hiện ý tưởng thành tác phẩm.

Bãi biển Rockaway 8 ẢNH: NSCC

Đinh Công Đạt "giảm tốc"

Tuy nhiên, tại Hai người bạn, cả hai cho biết đã chủ động rời xa việc dẫn dắt hay diễn giải. Ở đó, màu sắc tác phẩm được tiết giảm, hình khối quay về với dạng thức cơ bản nhất và việc kể chuyện được khước từ một cách có ý thức. Theo đó, những bề mặt tối, dày và trầm của tranh Rodney kéo người xem vào chiều sâu nội tâm, trong khi các hình khối điêu khắc của Đinh Công Đạt được giản lược đến mức căn bản. Ban tổ chức cho biết, khi đặt cạnh nhau, chúng tạo nên một trạng thái tĩnh tại, không phải có những ý nghĩa cố định, mà như những trải nghiệm nảy sinh qua việc nhìn ngắm chậm rãi và bền bỉ.

Hình khối cơ bản 3 ẢNH: NSCC

Nếu trước triển lãm, họa sĩ Rodney thường vẽ tranh khổ lớn, trường màu mở rộng và bề mặt dày đặc thì tại triển lãm này tranh của ông lại nhỏ nhắn với tông màu đen, ghi của sơn dầu và than. Còn Đinh Công Đạt với điêu khắc giàu tính truyền thống, sinh động và giàu chi tiết lại giới thiệu những tác phẩm trầm tĩnh, chất liệu papier-mâché kết hợp sơn ta truyền thống.

Tạm rời xa những dấu ấn quen thuộc, cả hai nghệ sĩ cùng hướng đến một cảm thức chung: lặng lẽ, trầm tĩnh và hướng nội. Điều này cho thấy cả hai đang muốn hướng tới niềm tin nghệ thuật là trải nghiệm, hơn là một thông điệp. Từ đó, một không gian của tĩnh tại được mở ra cho việc cảm nhận những bức tranh, những tác phẩm điêu khắc. Có cảm giác như với Hai người bạn, cả hai đã có một cuộc giảm tốc trong nhịp điệu tác phẩm lẫn giảm số lượng trong bùng nổ màu sắc và chi tiết.

Rodney Dickson là họa sĩ người Bắc Ireland, sinh năm 1956, hiện sống và làm việc tại New York. Ông có mối gắn bó sâu sắc với Việt Nam từ đầu những năm 2000. Nghệ thuật của Rodney được hình dung như một trải nghiệm tâm linh, nơi ông khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ và choáng ngợp của vũ trụ thông qua những nét bút giàu năng lượng và nội lực. Tác phẩm của ông từng được trưng bày tại nhiều gallery uy tín ở Mỹ, châu Âu và châu Á.

Đinh Công Đạt sinh năm 1966 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội chuyên ngành điêu khắc. Ông là gương mặt quen thuộc của nghệ thuật đương đại Việt Nam, với nhiều triển lãm trong và ngoài nước. Thực hành của ông trải dài từ điêu khắc, sắp đặt đến thiết kế không gian. Tác phẩm của ông hiện diện trong nhiều bộ sưu tập tư nhân tại Việt Nam và quốc tế.