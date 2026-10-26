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    Hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà, công an vây bắt

    Minh Hải
    Minh Hải
    Hai người đàn ông liên quan đến một vụ án do Công an TP.Hải Phòng điều tra đã cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa. Đến 20 giờ ngày 26.10, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, tổ chức vây bắt.

    Tối 26.10, lãnh đạo Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) cho biết lực lượng Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Hà Long đang triển khai các biện pháp bắt giữ 2 người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái một ngôi nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long.

    Hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà, công an vây bắt - Ảnh 1.

    2 người đàn ông cố thủ trên mái nhà

    ẢNH: T.TÙNG

    Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Công an TP.Hải Phòng tổ chức bắt giữ 3 người (2 nam, 1 nữ) liên quan đến một vụ án đang được đơn vị này điều tra.

    Trong quá trình điều tra, 3 người này đã bỏ trốn đến xã Hà Long, thuê một căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522 để ở.

    Khi lực lượng công an tiếp cận, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 người đàn ông mang theo kiếm chạy lên mái nhà cố thủ, không chấp hành yêu cầu đầu hàng.

    Hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà, công an vây bắt - Ảnh 3.

    Lực lượng công an đang phong tỏa ngôi nhà, tìm cách bắt giữ 2 người đàn ông

    ẢNH: T.TÙNG

    Đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Hà Long đã huy động lực lượng hỗ trợ Công an TP.Hải Phòng vây bắt.

    Tuy nhiên, việc tiếp cận gặp khó khăn do ngôi nhà chỉ có một lối lên mái, trong khi 2 người đàn ông mang theo kiếm.

    Đến 20 giờ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an vẫn phong tỏa khu vực, đồng thời vận động 2 người đàn ông đầu hàng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ.

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