Hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà, công an vây bắt

Tối 26.10, lãnh đạo Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) cho biết lực lượng Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Hà Long đang triển khai các biện pháp bắt giữ 2 người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái một ngôi nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long.

2 người đàn ông cố thủ trên mái nhà ẢNH: T.TÙNG

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Công an TP.Hải Phòng tổ chức bắt giữ 3 người (2 nam, 1 nữ) liên quan đến một vụ án đang được đơn vị này điều tra.

Trong quá trình điều tra, 3 người này đã bỏ trốn đến xã Hà Long, thuê một căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522 để ở.

Khi lực lượng công an tiếp cận, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 người đàn ông mang theo kiếm chạy lên mái nhà cố thủ, không chấp hành yêu cầu đầu hàng.

Lực lượng công an đang phong tỏa ngôi nhà, tìm cách bắt giữ 2 người đàn ông ẢNH: T.TÙNG

Đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Hà Long đã huy động lực lượng hỗ trợ Công an TP.Hải Phòng vây bắt.

Tuy nhiên, việc tiếp cận gặp khó khăn do ngôi nhà chỉ có một lối lên mái, trong khi 2 người đàn ông mang theo kiếm.

Đến 20 giờ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an vẫn phong tỏa khu vực, đồng thời vận động 2 người đàn ông đầu hàng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ.