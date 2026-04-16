Khống chế người đàn ông gây thương tích rồi cố thủ trong hang đá

Chiều 16.4, lãnh đạo Công an xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết khoảng 11 giờ trưa 15.4, Công an xã Sơn Tịnh nhận tin báo về việc một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần tấn công người khác, gây thương tích.

Sau khi gây ra vụ việc, người này mang theo rựa, cố thủ tại nhà, đe dọa an toàn của người thân và người dân xung quanh.

Lực lượng công an xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tìm kiếm người đàn ông gây thương tích bỏ trốn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Xác định vụ việc gây thương tích có tính chất nghiêm trọng, thượng tá Võ Minh Tâm, Trưởng công an xã Sơn Tịnh, đã chỉ đạo huy động công an xã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức truy bắt.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, ông Võ Đình Ngọc (59 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh) đã dùng cây gỗ đánh nhiều lần vào đầu ông V.T.Đ (60 tuổi, trú cùng thôn). Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận nhà riêng để vây bắt, ông Ngọc dùng rựa chống trả rồi bỏ trốn về khu vực dinh An Thọ.

Đây là khu vực địa hình hiểm trở, phía sau giáp sông Trà Khúc, có nhiều vách đá dựng đứng, cây cối rậm rạp, gây khó khăn cho việc truy bắt.

Lực lượng chức năng bắt giữ ông Võ Đình Ngọc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong lúc truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu vết tại khu vực bãi đá trên núi, xác định ông Ngọc đang ẩn nấp trong một hang đá sâu.

Đến 13 giờ 20 phút ngày 15.4, lực lượng Công an xã Sơn Tịnh đã tiếp cận, tuyên truyền, vận động, thuyết phục ông Ngọc buông hung khí, ra đầu thú. Sau đó, lực lượng chức năng khống chế, đưa người này về trụ sở công an cùng tang vật liên quan.

"Do ông Võ Đình Ngọc đang có biểu hiện rối loạn tâm thần nên cơ quan chức năng đã đưa ông vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi để điều trị, khi nào ổn định sức khỏe sẽ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc", thượng tá Võ Minh Tâm, Trưởng công an xã Sơn Tịnh, cho biết thêm.