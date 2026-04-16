Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khống chế người đàn ông gây thương tích rồi cố thủ trong hang đá

Hải Phong
Hải Phong
16/04/2026 17:27 GMT+7

Một người đàn ông dùng cây gỗ gây thương tích nặng đối với người khác, rồi cố thủ trên núi ở Quảng Ngãi.

Chiều 16.4, lãnh đạo Công an xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết khoảng 11 giờ trưa 15.4, Công an xã Sơn Tịnh nhận tin báo về việc một người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần tấn công người khác, gây thương tích.

Sau khi gây ra vụ việc, người này mang theo rựa, cố thủ tại nhà, đe dọa an toàn của người thân và người dân xung quanh.

Lực lượng công an xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tìm kiếm người đàn ông gây thương tích bỏ trốn

Xác định vụ việc gây thương tích có tính chất nghiêm trọng, thượng tá Võ Minh Tâm, Trưởng công an xã Sơn Tịnh, đã chỉ đạo huy động công an xã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức truy bắt.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, ông Võ Đình Ngọc (59 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh) đã dùng cây gỗ đánh nhiều lần vào đầu ông V.T.Đ (60 tuổi, trú cùng thôn). Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận nhà riêng để vây bắt, ông Ngọc dùng rựa chống trả rồi bỏ trốn về khu vực dinh An Thọ.

Đây là khu vực địa hình hiểm trở, phía sau giáp sông Trà Khúc, có nhiều vách đá dựng đứng, cây cối rậm rạp, gây khó khăn cho việc truy bắt.

Lực lượng chức năng bắt giữ ông Võ Đình Ngọc

Trong lúc truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu vết tại khu vực bãi đá trên núi, xác định ông Ngọc đang ẩn nấp trong một hang đá sâu.

Đến 13 giờ 20 phút ngày 15.4, lực lượng Công an xã Sơn Tịnh đã tiếp cận, tuyên truyền, vận động, thuyết phục ông Ngọc buông hung khí, ra đầu thú. Sau đó, lực lượng chức năng khống chế, đưa người này về trụ sở công an cùng tang vật liên quan.

"Do ông Võ Đình Ngọc đang có biểu hiện rối loạn tâm thần nên cơ quan chức năng đã đưa ông vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi để điều trị, khi nào ổn định sức khỏe sẽ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc", thượng tá Võ Minh Tâm, Trưởng công an xã Sơn Tịnh, cho biết thêm.

Tin liên quan

Cà Mau: Bắt giam thiếu niên 17 tuổi dùng dao tự chế cố ý gây thương tích

Cà Mau: Bắt giam thiếu niên 17 tuổi dùng dao tự chế cố ý gây thương tích

Sau gần 1 năm gây án, thiếu niên 17 tuổi ở Cà Mau bị khởi tố, bắt tạm giam vì dùng dao tự chế cố ý gây thương tích 12% cho nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

gây thương tích hang đá truy bắt Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận