Hơn 2.350 tỉ đồng nâng cấp quốc lộ 24 đoạn qua miền núi Quảng Ngãi

Này 16.4, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 24 các đoạn còn lại từ Km32 đến Km89+513.

Quốc lộ 24 đoạn qua xã Ba Vì (Quảng Ngãi) hư hỏng, xuống cấp ẢNH: HẢI PHONG

Dự án có tổng chiều dài hơn 48 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi. Nền đường rộng 9 m, mặt đường và lề gia cố rộng 8 m, lề đất 1 m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa và bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm.

Toàn bộ cầu trên tuyến được thiết kế với bề rộng 9 m, tải trọng HL93. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống nút giao, công trình thoát nước, hạ tầng an toàn giao thông, phòng hộ và các đoạn đường lánh nạn tại khu vực dốc nguy hiểm.

Công trình triển khai trên địa bàn các xã Ba Tơ, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Vì và Kon Plông, thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 2.000 tỉ đồng, phần còn lại do địa phương bố trí, thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án nhằm hoàn thiện tuyến quốc lộ 24 đạt tiêu chuẩn tối thiểu theo quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia, đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo lưu thông thông suốt, hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Quốc lộ 24 đi qua đèo Vi ô lắc ẢNH: HỮU THƯ

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ phát huy vai trò kết nối khu vực phía tây Quảng Ngãi với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, liên thông đến các khu kinh tế, cảng biển lớn như Chu Lai, Dung Quất. Đồng thời, tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ tại các điểm đến như Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng làm cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định. Các sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm rà soát kỹ quy mô, kinh phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Quốc lộ 24 đoạn chưa nâng cấp có hiện trạng đường hẹp, nhiều ổ voi, ổ gà ẢNH: HẢI PHONG

Thực tế, nhiều năm qua, tuyến quốc lộ 24 qua khu vực miền núi Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ông Phạm Văn Trường (ở xã Ba Vì) cho biết mặt đường hư hỏng kéo dài nhưng chưa được sửa chữa, đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa.

Anh Phạm Quang Hà (ở phường Đăk Cấm) thường xuyên di chuyển qua tuyến này để xuống trung tâm hành chính tỉnh, song nhiều đoạn từ Kon Plông đến Ba Vì bị sạt lở, mặt đường hẹp, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Đây là tuyến đường huyết mạch nối phía tây với trung tâm tỉnh, người dân rất mong sớm được nâng cấp để đi lại thuận tiện, an toàn hơn", anh Hà nói.