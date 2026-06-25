Hai người trẻ, một màu áo xanh và hành trình sống vì cộng đồng

"Cảm ơn Đoàn đã thay đổi đời tôi!"

Từ đại dịch Covid-19 nhiều hiểm nguy đến những nơi khó khăn như mưa lũ, Nguyễn Hoàng Tú, Bí thư Chi đoàn KP.53 (P.Bình Đông, TP.HCM), đều không ngại dấn thân. Đằng sau những việc làm đầy trách nhiệm và tinh thần sẻ chia, cống hiến ấy là câu chuyện ít ai ngờ đến về một chàng trai từng ăn chơi lêu lổng.

Trong màu áo xanh, Tú cống hiến sức trẻ cho cộng đồng ẢNH: NVCC

Từ nhỏ, Tú đã không có được một gia đình trọn vẹn. Mẹ rời bỏ khi Tú còn rất nhỏ, cha cũng không nuôi dưỡng nên Tú được ông bà nội cưu mang, chăm sóc. Ông bà không chỉ là người nuôi Tú khôn lớn mà còn là nguồn yêu thương lớn nhất trong cuộc đời của chàng trai.

Năm 16 tuổi, biến cố liên tiếp xảy ra khi ông bà lần lượt qua đời. Sự mất mát quá lớn khiến Tú suy sụp, cô đơn và không còn điểm tựa tinh thần. Từ thời điểm đó, chàng trai bắt đầu buông thả bản thân, bỏ bê việc học và dần đi sai hướng.

Nhưng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhìn thấy nhiều người dân gặp khó khăn, thiếu thốn, lòng trắc ẩn trong chàng trai trỗi dậy.

"Ngay lúc đó, mình thấy Đoàn phường (P.12, Q.8 cũ - PV) đăng thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Tự hỏi bản thân: Mình còn trẻ, còn sức khỏe, tại sao khi người dân cần, Tổ quốc cần thì mình lại chỉ đứng nhìn? Suy nghĩ đó đã thôi thúc mình đăng ký tham gia lực lượng tình nguyện viên chống dịch Covid-19", Tú nhớ lại thời khắc thay đổi cuộc đời mình.

Từ chàng trai lêu lổng, màu áo xanh đã dẫn lối Tú đến với những hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng ẢNH: NVCC

Cũng chính tinh thần nhiệt huyết, không ngại dấn thân của màu áo xanh tình nguyện đã truyền động lực cho Tú. Nhớ lại 5 năm về trước trong đại dịch, Tú kể: "Ngày đó, có những hôm một mình mặc bộ đồ bảo hộ chạy từ Q.8 qua Q.4 lấy 100 suất cơm rồi chạy về Q.6 xin 100 chai nước dừa gừng với thuốc cho người dân. Một ngày đi 4 lượt như vậy; những ngày cao điểm là phải đi 7 lượt. Đi thế nhưng không hề thấy mệt, vì biết rằng việc mình làm sẽ giúp ích được cho nhiều người đang cần".

Cũng từ đó, Tú bén duyên với công tác Đoàn. Nhờ tham gia các hoạt động của Đoàn, Tú đã có sự thay đổi rất lớn trong nhận thức và lối sống. Tú nói: "Đoàn đã giúp mình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng; giúp mình tìm thấy niềm tin, mục tiêu và lý tưởng sống. Từ một người từng sống thiếu định hướng, mình dần biết quan tâm, sẻ chia và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Đoàn đã giúp mình hiểu được giá trị của sự cho đi và truyền động lực để bản thân sống tích cực, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Cảm ơn Đoàn đã thay đổi đời tôi!".

Tú biết ơn Đoàn, biết ơn màu áo xanh thanh niên đã thay đổi cuộc đời mình ẢNH: NVCC

Bên trong thân hình nhỏ bé là tấm lòng nhân ái mà chàng trai dành cho cộng đồng, cho những điều ý nghĩa. Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2025 ở miền Trung, Tú đã tình nguyện tham gia đoàn tình nguyện viên từ TP.HCM ra Khánh Hòa để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ. Tại đây, việc nặng nhọc, khó khăn nào Tú cũng dành về phần mình. Với chàng trai, được đóng góp chút sức nhỏ bé cho cộng đồng là điều hạnh phúc và giá trị nhất của thanh xuân.

Chị Trần Nguyễn Ngọc Phượng, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nguyên Bí thư Quận đoàn 8, nhìn nhận: "Hoàn cảnh của Tú có nhiều khó khăn, vừa đi học, vừa đi làm để trang trải cuộc sống nhưng vẫn tâm huyết và gắn bó với phong trào; cống hiến, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Tôi đánh giá cao cách bạn ấy trực tiếp "xắn tay áo" tham gia các hoạt động đem lại giá trị thực tế, từ đó vận động các bạn khác cùng tham gia với mình".

Miệt mài với những suất ăn 0 đồng

Lại có những cán bộ Đoàn như Huỳnh Mai Ngọc Yến, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, Bí thư Chi đoàn KP.54, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện vì an sinh xã hội Ngọn lửa xanh, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM, ban ngày của những ngày trong tuần thì bận rộn với công việc ở công ty, buổi tối hay các ngày cuối tuần lại tất bật với công tác Đoàn ở khu phố, miệt mài với những suất ăn 0 đồng cho người khó khăn.

Yến miệt mài với những suất ăn 0 đồng dành tặng người khó khăn, neo đơn ẢNH: NVCC

Làm Bí thư Chi đoàn khu phố từ khi còn là sinh viên, đến nay đã đi làm ở công ty nhưng Yến vẫn rất tâm huyết với công tác Đoàn. Cô gái nói: "Mình vẫn sẽ theo công tác Đoàn đến khi nào không thể tham gia được nữa mới thôi". Và cái "hạn chót không còn thể tham gia" này mà Yến nói vốn dĩ chẳng xác định được thời gian.

Yến tâm huyết như vậy vì một điều rất giản dị nhưng đầy giá trị: Đoàn trao cho những người trẻ như Yến cơ hội để làm được nhiều điều có ích cho xã hội.

Đi làm, công việc chuyên môn ở công ty không ít áp lực, cộng thêm trách nhiệm của một Bí thư Chi đoàn khu phố cũng không hề nhỏ, nhưng Yến vẫn thấy thiếu môi trường để kéo các bạn trẻ cùng làm nhiều điều có ích. Thế là Yến xin chủ trương từ Đoàn, Hội của phường để thành lập CLB chuyên làm công tác an sinh xã hội.

CLB Ngọn lửa xanh đã mang yêu thương đến những người khó khăn, người già neo đơn ẢNH: NVCC

Từ sau khi thành lập (tháng 10.2024) đến nay, Yến cùng các thành viên trong CLB Ngọn lửa xanh vẫn miệt mài với những suất ăn 0 đồng mỗi ngày rằm và mùng 1 hằng tháng. Hàng ngàn suất ăn ấm lòng cứ thế đều đặn được sẻ chia. Yến cho biết có những cô chú bán vé số, cứ như thói quen, đến những ngày này trong tháng lại tìm đến nhận những suất ăn để phần nào vơi bớt khó khăn.

Điều đặc biệt, thành viên của CLB rất đa dạng, từ đoàn viên, người lao động, công nhân, dân quân cho đến các em học sinh… Cũng đúng như mong muốn từ đầu của Yến, rằng sự ra đời của CLB sẽ trở thành mái nhà chung của những trái tim trẻ biết rung những nhịp đập vì cộng đồng.

Cô Bí thư Chi đoàn khu phố cũng cho biết: "Có những thời điểm hoạt động gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí còn hạn chế, các hoạt động phải cân nhắc rất kỹ mới có thể thực hiện. Tuy nhiên, điều khiến mình luôn có thêm động lực là sự chung tay của các thành viên, các mạnh thường quân và những người luôn tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp mà CLB đang theo đuổi. Một tập thể chỉ thật sự mạnh khi mọi người cùng chung một tấm lòng. Chính sự đồng lòng, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của từng thành viên đã giúp CLB vượt qua những khó khăn ban đầu để duy trì và phát triển đến hôm nay".

Các suất ăn 0 đồng vẫn đều đặn đến với người khó khăn ẢNH: NVCC

Với Yến: "Điều mình tâm đắc nhất là đã góp phần tập hợp được nhiều bạn trẻ cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, từ đó xây dựng được một tập thể đoàn kết, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Còn điều làm mình hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy những nụ cười của các em nhỏ, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia và sự trưởng thành của các đoàn viên, thanh niên qua từng hoạt động. Đó là những giá trị tinh thần rất lớn mà mình luôn trân trọng".

Nhận xét về Yến, anh Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam P.Đông Hưng Thuận, nói: "Điều tôi trân trọng ở Yến là sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khả năng kết nối, tập hợp lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng; góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, nhân ái trong đoàn viên, hội viên và thanh niên địa phương".



