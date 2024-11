Ngày 26.11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo nổ trái phép do Trương Thị Thảo Trang (31 tuổi, ngụ xã Quảng Minh, H.Hải Hà, Quảng Ninh), và Nguyễn Thị Hiếu (37 tuổi, ngụ H.Phú Xuyên, Hà Nội) điều hành. Các nghi phạm hiện đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Hai "nữ quái" điều hành đường dây buôn bán pháo nổ xuyên biên giới vừa bị Công an H.Triệu Sơn bắt giữ khẩn cấp ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, ngày 22.11, lực lượng của Công an H.Triệu Sơn và Công an xã Dân Lý (H.Triệu Sơn) phát hiện, bắt quả tang B.V.D (14 tuổi, ngụ xã Dân Lý) vận chuyển gần 30 kg pháo nổ (loại pháo diêm) đi tiêu thụ. Thiếu niên này khai nhận đang vận chuyển, phân phối pháo nổ cho Trang và Hiếu. Hiện D. đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Từ lời khai của D., Công an H.Triệu Sơn đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trương Thị Thảo Trang và Nguyễn Thị Hiếu, là 2 "nữ quái" câu kết với nhau mua pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán 2025.

Khám xét nơi ở của Trang và Hiếu, lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn 1,2 tấn pháo nổ, trong đó, khám xét nơi ở của Trương Thị Thảo Trang thu giữ 55 kg pháo; khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hiếu thu giữ khoảng 1,2 tấn pháo nổ.