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    Hải Phòng an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn sau hơn 70 năm

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Sáng 15.10, tại xã Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng tổ chức lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa được tìm thấy tại khu vực gò Mả Chìa.

    Dự buổi lễ có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng đại diện các cơ quan, lực lượng vũ trang, thân nhân và người dân địa phương.

    Trong không khí trang nghiêm, nhiều thân nhân xúc động khi những người đã nằm lại hơn 70 năm trong lòng đất nay được đưa về nơi an nghỉ.

    Hơn 70 năm đợi chờ, 56 liệt sĩ và đồng bào được trở về đất mẹ - Ảnh 1.

    Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại buổi lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ ở xã Vĩnh Bảo.

    ẢNH: N.H

    Ông Vũ Tiến Thuật, người dân xã Vĩnh Bảo, kể bác ruột ông là một trong những đảng viên đầu tiên của xã Vinh Quang, từng tham gia hoạt động cách mạng, bị thực dân Pháp bắt giữ, tra tấn và sát hại.

    Suốt nhiều thập kỷ, gia đình ông mong tìm được hài cốt người thân. Mỗi dịp 27.7, con cháu lại đến những ngôi mộ gió thắp hương tưởng nhớ, dù không biết chính xác người thân nằm ở đâu.

    Chứng kiến lễ an táng, ông Thuật xúc động khi người bác cùng những đồng chí, đồng bào năm xưa cuối cùng đã có nơi an nghỉ.

    Theo thông tin tại buổi lễ, giai đoạn 1949 - 1951, thực dân Pháp lập bốt Mai Sơn án ngữ đường 10, tổ chức nhiều cuộc càn quét, bắt giữ, tra tấn và sát hại cán bộ, du kích cùng người dân. Nhiều người bị chôn tập thể tại gò đất phía sau bốt.

    Trong số những người bị sát hại tại đây, có 8 liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công. Nhiều trường hợp khác đến nay vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán.

    Hơn 70 năm qua, người dân Vĩnh Bảo vẫn gìn giữ ký ức về những người đã khuất. Các gia đình dựng bia tưởng niệm, lập mộ gió, duy trì hương khói.

    Hơn 70 năm đợi chờ, 56 liệt sĩ và đồng bào được trở về đất mẹ - Ảnh 4.

    Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

    ẢNH: N.H

    Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 26.9, lực lượng quân sự, dân quân, cựu chiến binh và người dân địa phương tiến hành khai quật khu vực Mả Chìa.

    Quá trình tìm kiếm phát hiện nhiều rãnh mộ, hố chôn tập thể, có vị trí các hài cốt nằm xếp lớp cùng một số di vật. Tổng cộng 56 hài cốt được tìm thấy, quy tập.

    Tại lễ truy điệu, lãnh đạo TP.Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm, xác minh danh tính những người đã hy sinh, chăm lo cho thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công.

    Thành phố cũng quyết định quy hoạch, xây dựng khu vực Mả Chìa thành khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, dự kiến hoàn thành trong 8 tháng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.2027).

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