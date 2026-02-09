Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Trần Sỹ Thanh được cử tri tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội

Văn Chung
Văn Chung
09/02/2026 07:05 GMT+7

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được cử tri nơi cư trú tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 8.2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Hoàng Mai phối hợp UBND P.Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tổ dân phố số 13, khu đô thị Gamuda.

Ông Trần Sỹ Thanh được cử tri tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

ẢNH: VĂN CHUNG

Theo đó, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Vũ Thành Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự P.Lĩnh Nam, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND P.Lĩnh Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu về các tiêu chuẩn của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, ông Trần Sỹ Thanh và ông Vũ Thành Văn đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031; xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Vũ Thành Văn tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

