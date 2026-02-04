Tổng Bí thư được cử tri tín nhiệm tuyệt đối ứng cử Quốc hội khóa XVI

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Ba Đình và UBND P.Ba Đình (TP.Hà Nội) đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

7 người được ứng cử gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tóm tắt tiểu sử 7 người ứng cử, hiện đang cư trú trên địa bàn P.Ba Đình.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: TTXVN

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, cả 7 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Cử tri ghi nhận, tại nơi cư trú, 7 người ứng cử đại biểu Quốc hội luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của đảng viên, nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 7 người ứng cử. Cử tri đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng những quyết sách chiến lược được hoạch định tại Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, hùng cường.