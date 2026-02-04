Mỗi cán bộ Mặt trận là một hạt nhân gắn kết, tạo dựng môi trường đoàn kết, chia sẻ

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt các ban, đơn vị trong công tác tham mưu để nỗ lực, quyết tâm, cơ bản hoàn thành các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm của Ban Thường trực, kế hoạch của các ban, đơn vị và các công việc đột xuất, phát sinh, qua đó, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và nỗ lực chung của toàn cơ quan.

Nhiều nội dung công tác đã được cơ quan tham mưu kịp thời, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả như: Triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn Cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; công tác chuẩn bị Đại hội các cấp của MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031; tham mưu tổ chức 2 Lễ phát động và ban hành Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và đồng bào miền Trung, Tây nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống Mặt trận và cơ quan theo mô hình tổ chức mới…

Việc phối hợp công tác giữa các cán bộ, công chức; giữa các ban, đơn vị và với các bộ, ngành, địa phương đã được nâng cao chất lượng, ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. Các nội dung công tác đã được thực hiện bài bản, huy động được sự đóng góp nhiệt tình, hiệu quả của các hội đồng tư vấn, chuyên gia, nhà khoa học có uy tín và các tổ chức thành viên. Tinh thần đoàn kết, xây dựng nền nếp văn minh công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tiếp tục được phát huy.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ban, đơn vị phải thực sự là hạt nhân gắn kết, tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026.

Đồng thời, lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gương mẫu, thực sự là "đầu tàu" để dẫn dắt hoạt động của ban, đơn vị mình, đảm bảo theo kế hoạch đề ra với chất lượng hiệu quả cao nhất; xác định sự hài lòng, niềm vui, hạnh phúc của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan làm thước đo để đánh giá mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

Hội nghị thống nhất phát động thi đua năm 2026 với chủ đề: "Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm" gồm các nội dung chính: Thi đua thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ và văn hóa công vụ; thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; thi đua lan tỏa giá trị đoàn kết và nhân văn.

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, nhằm khẩn trương thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức thành công và triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.