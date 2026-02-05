Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bà Bùi Thị Minh Hoài được cử tri tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội

Văn Chung
Văn Chung
05/02/2026 08:17 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng 9 lãnh đạo Đảng, Nhà nước được cử tri nơi cư trú tín nhiệm tuyệt đối ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tối 4.2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Xuân Đỉnh và UBND P.Xuân Đỉnh (TP.Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị

Những người được giới thiệu lấy ý kiến cử tri tại hội nghị gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Nga, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Trần Thị Hoa Ry, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Quàng Văn Hương, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Trần Hồng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe giới thiệu hồ sơ và tóm tắt quá trình công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá những người được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri bày tỏ niềm tin vào những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để hiện thực hóa những mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển hùng cường.

