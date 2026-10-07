Hải Phòng: Quy tập được 56 hài cốt tại khu vực Mả Chìa

Ngày 7.10, thông tin từ UBND xã Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã kết thúc đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, với tổng cộng 56 hài cốt được tìm thấy.



Việc khai quật Mả Chìa được triển khai từ ngày 26.9 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 TP.Hải Phòng. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng quy tập phát hiện nhiều rãnh mộ, hố chôn tập thể, có vị trí các hài cốt nằm xếp lớp. Một số di vật cũng được tìm thấy, phục vụ công tác xác minh thông tin.

Theo tài liệu lịch sử và lời kể của các nhân chứng, trong những năm 1950 - 1951, thực dân Pháp lập bốt Mai Sơn tại khu vực này. Trong các cuộc càn quét, nhiều cán bộ, du kích và người dân bị bắt giữ, tra tấn, sát hại rồi chôn tập thể tại Mả Chìa. Trong số những người hy sinh tại đây, có 8 liệt sĩ đã xác định được thông tin.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập của Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Bảo tỉ mỉ lật từng lớp đất để tìm kiếm, thu lượm di cốt và các di vật của liệt sĩ ẢNH: HOÀNG XUÂN

Trước khi khai quật, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Hải Phòng phối hợp với chính quyền các xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, thân nhân liệt sĩ và nhân chứng lịch sử đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa, xác định khu vực tìm kiếm.

Theo phương án, việc khai quật được thực hiện trên khoảng 250 m² đất Mả Chìa còn lại, sau đó mở rộng ra khu vực từ 350 - 500 m² xung quanh. Tại từng vị trí, lực lượng quy tập kiểm tra các lớp đất, xác định dấu vết hố mộ và thu thập hài cốt, di vật theo quy trình chuyên môn.

Hoạt động tìm kiếm tại Mả Chìa nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các mẫu hài cốt sẽ được giám định ADN nhằm phục vụ xác định danh tính. Bộ Chỉ huy quân sự TP.Hải Phòng cũng phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Bảo chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng lại các hài cốt vừa được tìm thấy.

Hiện, UBND xã Vĩnh Bảo đang triển khai các bước chuẩn bị dự án xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Mả Chìa, nhằm lưu giữ chứng tích lịch sử tại khu vực này.