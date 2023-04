Hải Phòng: Bắt nghi phạm đập kính ô tô trộm tài sản

Ngày 26.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Q.Lê Chân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Nguyễn Trường Lâm (30 tuổi, trú tại ngõ 213 Thiên Lôi, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) khi anh ta đang trốn tại miền Nam.

Nguyễn Trường Lâm tại cơ quan công an CACC

Lâm là nghi phạm gây ra 2 vụ đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản.

Cụ thể, vụ xảy ra vào 4 giờ 25 ngày 8.4, trước nhà số 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm và vụ xảy ra vào 5 giờ 41 ngày 17.4 trước nhà số 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm (đều thuộc P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Tài sản bị trộm cắp không đáng kể, thiệt hại lớn là vỡ kính ô tô.

Quá trình xác minh, lực lượng công an gặp khó khi các bị hại đều không làm đơn trình báo cũng như không cung cấp các thông tin đầy đủ về tài sản bị thiệt hại.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng phối hợp lực lượng công an các quận khẩn trương điều tra.

Sau một thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định Lâm là nghi phạm gây ra 2 vụ phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, nghi phạm đã bỏ trốn cho đến ngày 25.4 thì "sa lưới".

Công an TP.Hải Phòng đang làm các thủ tục dẫn giải Lâm về Hải Phòng để phục vụ điều tra.