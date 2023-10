Hải Phòng: Bị phạt vì chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật lên Facebook

Ngày 29.10, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.G.P (trú tại H.An Dương) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".

N.G.P bị Công an TP.Hải Phòng xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin xấu, độc hại, sai sự thật CACC

Trước đó, Công an TP.Hải Phòng phối hợp Công an H.An Dương xác minh người sử dụng tài khoản Facebook "Phong Nguyen" thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc hại, bài viết từ các trang mạng trái chiều mang nội dung sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, Công an Hải Phòng đã xác định người sử dụng tài khoản Facebook "Phong Nguyen" là N.G.P.

Ngày 16.10, được mời lên làm việc, N.G.P đã thừa nhận với công an về hành vi vi phạm, xuất phát từ việc thường xuyên theo dõi các thông tin xấu, độc hại trên YouTube, Facebook... sau đó chia sẻ lên trang Facebook cá nhân của mình.

Nhận thức sai trái, N.G.P đã chủ động gỡ các bài viết vi phạm đã đăng tải và cam kết không tái phạm.