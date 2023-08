Hải Phòng: Cháy nhà ở Q.Hải An, 7 người thoát nạn

Chiều 19.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, một vụ cháy nhà xảy ra tại số 12 đường Cát Vũ (P.Cát Tràng, Q.Hải An) lúc 4 giờ 40 cùng ngày, 7 người trong gia đình may mắn thoát nạn.

Khi xảy ra cháy nhà, chủ nhà đã sử dụng 2 bình chữa cháy tự trang bị nhưng không dập được đám cháy. Trong nhà khi đó, 7 người (5 người lớn và 2 trẻ em) đã thoát ra ngoài bằng đường cửa sau và sang nhà hàng xóm an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 1 đã đến hiện trường phối hợp Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Q.Hải An sử dụng máy cắt kim loại cắt khóa 2 cửa sắt, sau đó mới tiếp cận vào bên trong nhà để phun nước dập lửa.

1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ tài sản tại tầng 1 rộng khoảng 70 m2 đã bị cháy.

Hiện Công an Q.Hải An đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy nhà.