Hải Phòng: Cô gái gây rối tại cổng trụ sở công an quận có giấy điều trị tâm thần

Ngày 16.7, đại diện lãnh đạo Công an P.An Biên, Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) cho biết, căn cứ vào kết quả xét nghiệm nước tiểu âm tính với chất ma túy và giấy điều trị bệnh tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai do người thân cung cấp, công an phường đã bàn giao Lưu Ngọc Bạch Mai (23 tuổi, quê Quảng Ninh) cho người nhà quản lý, chăm sóc.

Giấy điều trị bệnh tâm thần của Mai Giang Linh

Theo Công an P.An Biên, bệnh thần kinh tái phát, Mai bỏ nhà đi và gây rối tại khu vực cổng ra vào trụ sở Công an Q.Lê Chân vào chiều qua 15.7, khiến nhiều người nghĩ rằng cô gái này bị ảo giác do sử dụng ma túy.

Sau một đêm bị tạm giữ tại trụ sở công an phường để làm rõ sự việc, sáng nay 16.7, Mai bị tụt huyết áp do 2 ngày liền không chịu ăn uống, chỉ la hét, đã được công an phường đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để cấp cứu.

Được biết, chị gái của Mai đã đến Hải Phòng để làm việc với cơ quan chức năng, sau đó chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về việc Mai bị trầm cảm từ năm 2021 vì lý do tình cảm.

Năm 2022, Bệnh viện Bạch Mai kết luận Mai bị bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn cơ thể hóa.

Bình thường Mai vẫn đi ra ngoài một lúc rồi về, còn hầu như thời gian chỉ ở nhà trùm chăn. Vào chiều 15.7, Mai nói với chị gái đi một lúc rồi về, cho tới khi bạn bè gọi điện báo Mai đã sang Hải Phòng và gây ra chuyện, người chị gái mới hay.

Cũng theo thông tin từ người thân của Mai, hiện Mai bị sốt cao và được các bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng điều trị.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 15.7, 2 chiến sĩ công an công tác tại Công an Q.Lê Chân đang làm nhiệm vụ trực gác tại cổng ra vào thì bất ngờ một cô gái trẻ mặc quần đùi, áo phông trắng, có biểu hiện không bình thường chạy tới tấn công nhưng bất thành, sau đó cô này tiếp tục buông lời chửi bới.

Cô gái bị công an quận khống chế, bàn giao cho Công an P.An Biên xác định danh tính, làm rõ hành vi.

Kiểm tra căn cước công dân cô gái mang theo, công an xác định cô gái tên Lưu Ngọc Bạch Mai (23 tuổi, thường trú tại H.Hoành Bồ, nay là TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Trong lúc bị tạm giữ tại Công an P.An Biên, Mai có biểu hiện tâm thần, liên tục la hét. Đến sáng nay, công an phường mới lấy được mẫu nước tiểu để xét nghiệm. Tuy nhiên, sau đó Mai có biểu hiện tụt huyết áp, sức khỏe yếu nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.