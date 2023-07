Hải Phòng: Côn đồ núp bóng doanh nghiệp đòi tiền bảo kê trong khu công nghiệp

Ngày 15.7, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương vừa triệt phá băng nhóm tội phạm gồm các đối tượng lưu manh, côn đồ, có nhiều tiền án, núp bóng doanh nghiệp, đòi tiền bảo kê, chiếm đoạt tài sản tại Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Băng nhóm này do Đồng Xuân Hùng (33 tuổi, trú tại P.Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) là Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại, dịch vụ HLC cầm đầu.

Hùng cùng 5 đàn em đều là người Hải Phòng đã bị khởi tố về tội 'cưỡng đoạt tài sản', gồm: Hoàng Văn Hòa (33 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, có 1 tiền án), Nguyễn Văn Dư (44 tuổi, trú tại TT.An Dương, có 2 tiền án), Đặng Thành Long (25 tuổi, trú tại xã An Hòa, có 2 tiền án; cùng H.An Dương); Nguyễn Thanh Tuấn (trú tại P.Đông Hải, Q.Lê Chân, có 1 tiền án) và Nguyễn Văn Mạnh (chưa rõ tuổi, địa chỉ).



Bị can Đồng Xuân Hùng cùng đồng bọn bị cơ quan điều tra truy tố về tội "cưỡng đoạt tài sản" CACC

Theo điều tra, khoảng giữa năm 2022, tại Khu công nghiệp Tràng Duệ xuất hiện một băng nhóm lưu manh, côn đồ núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp để tranh giành các hợp đồng về xây dựng, lắp ghép nhà xưởng, vận tải, cung cấp nguyên vật liệu.

Đồng Xuân Hùng với vai trò là Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư, thương mại, dịch vụ HLC (có trụ sở tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, H.An Dương) đã quy nạp Hòa, Dư, Long, Tuấn, Mạnh, đều là những đối tượng có tiền án, bản chất lưu manh, côn đồ, để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới danh nghĩa "đòi tiền bảo kê".

Sáng 22.7.2022, nhóm Hùng gặp anh V.Đ.C (39 tuổi, trú tại xã Cộng Hòa, H.Quốc Oai, TP.Hà Nội) là người quản lý doanh nghiệp đang thực hiện hợp đồng thi công một số công trình trong Khu công nghiệp Tràng Duệ, đặt vấn đề "bảo kê". Anh C. xin nộp 20 triệu đồng/tháng để được yên ổn làm ăn.

Khi lên thay vị trí của anh C. để quản lý công nhân xây dựng của công ty xây dựng Kossca, anh N.H.Q cũng bị ép buộc cống nộp cho nhóm Hùng 20 triệu đồng/tháng.

Cũng với thủ đoạn nêu trên, ngày 6.9.2022, Đồng Xuân Hùng tiếp tục ép anh T.V.H (36 tuổi, trú tại xã Hải Bình, H.Nghi Sơn, T.Thanh Hóa) nộp tiền bảo kê tổng cộng 40 triệu đồng trong tháng 9 và 10.2022.

Trước đó, ngày 14.7.2022, nhóm của Hùng còn đến khu nhà trọ ở thôn Hoàng Lâu tìm anh L.V.K (27 tuổi, trú tại xã Chiềng Bôm, H.Thuận Châu, T.Sơn La), là chủ thầu, quản lý lao động trong Khu công nghiệp Tràng Duệ. Tại đây, băng nhóm Hùng vào từng phòng trọ chửi bới, đánh đập, yêu cầu mọi người không được ra công trường.

Mãi đến sáng 23.7.2022, anh K. mới cùng công nhân của mình ra nơi làm việc nhưng ngay chiều tối hôm đó, Hùng cùng đồng bọn kéo tới khu trọ, xông vào các phòng đánh đập anh K. và 10 công nhân. Anh K. đã phải nộp tiền theo yêu cầu của băng nhóm Hùng là 10 triệu đồng/10 công nhân/tháng. Nếu tuyển thêm công nhân, nhóm Hùng sẽ thu thêm 1 triệu đồng/người.

Anh K. sau đó đã nộp cho Hùng tổng số tiền 38 triệu đồng trong thời gian từ tháng 7 - 11.2022.

Bắt giữ băng nhóm bảo kê

Cũng theo Công an TP.Hải Phòng, hành vi phạm tội của Đồng Xuân Hùng và đồng bọn không dừng ở đó mà còn tiếp diễn ra liên tục với hàng chục nạn nhân khác với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng…

Ngày 2.12.2022, bị can Đồng Xuân Hùng và đàn em Hoàng Văn Hòa đang nhận 20 triệu đồng 'bảo kê' từ một nạn nhân ở thôn Tỉnh Thủy 2, xã An Hòa (H.An Dương) thì bị Công an H.An Dương bắt giữ. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra bắt tiếp Nguyễn Văn Dư, đồng bọn của Hùng, về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Đến ngày 2.7.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố: Đồng Xuân Hùng, Hoàng Văn Hòa và Nguyễn Văn Dư về cùng tội "cưỡng đoạt tài sản".

Riêng các đối tượng: Đặng Thành Long, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thanh Tuấn sau khi gây án đã bỏ trốn và hiện bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Về số tiền cưỡng đoạt, bước đầu cơ quan chức năng xác định, bị can Hùng chiếm đoạt 368 triệu đồng; các bị can khác, mỗi bị can từ 20 - 68 triệu đồng.