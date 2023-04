Hải Phòng công khai danh sách nhà nghỉ, khách sạn bị thu hồi giấy chứng nhận an ninh trật tự

Trước đó, thực hiện công văn số 240/UBND-ĐC2 ngày 7.2.2023 của UBND TP.Hải Phòng về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú, vũ trường, quán bar, karaoke, Công an TP.Hải Phòng đã thành lập các đoàn rà soát, kiểm tra.

Khách sạn Nam Cường (47 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền) sau khi bị thu hồi giấy phép an ninh trật tự đang làm thủ tục xin cấp lại GIANG LINH

Bên cạnh số lượng lớn các quán karaoke, quán bar không đủ điều kiện về an ninh trật tự và PCCC bị buộc dừng hoạt động, công an đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của 35 khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, trong đó có các khách sạn lớn: khách sạn Nam Cường (47 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền); khách sạn Camela (515 Hà Nội, P.Hùng Vương) và khách sạn Cảnh Hưng (68 khu đô thị Long Sơn, P.Quán Toan, cùng Q.Hồng Bàng)...

Đáng chú ý, trong danh sách này còn có tên vũ trường Hoàng Gia (53 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền), một trong những vũ trường lớn của TP.Hải Phòng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng yêu cầu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; công an các quận, huyện tiếp tục kiểm tra, huớng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp cơ sở vi phạm hoạt động kinh doanh ngoài khoảng thời gian quy định; phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, công an quận, huyện trong việc thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Các cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn về an ninh trật tự, PCCC, Công an TP.Hải Phòng sẽ yêu cầu chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ công trình không đúng quy định. Riêng các cơ sở chuyển đối mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất kinh doanh, dịch vụ, tổ chức hoạt động không đúng với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng, môi trường, thì sẽ thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, không cấp mới đối với các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định.