Truy nã 'hot girl' bán 2 thiếu nữ vào quán karaoke tại Quảng Nam

Chiều 6.4, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Huyền về tội "mua bán người dưới 16 tuổi", quy định tại điều 12 bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Huyền CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, ngày 20.12.2020, Huyền đã lừa 2 thiếu nữ sinh năm 2006 và 2008 vào Quảng Nam, sau đó bán cho một người tại đây để đưa vào làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Sau khi bán 2 thiếu nữ với giá 166 triệu đồng, Huyền bỏ trốn.

Phát hiện vụ việc, ngày 21.12.2022, PC02 Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huyền về tội "mua bán người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, thời điểm tống đạt các quyết định tố tụng, Huyền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Vừa qua, PC02 Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với bị can Huyền để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

PC02 Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân phát hiện Huyền ở đâu, hoặc có thông tin về bị can này cần báo ngay cho PC02 Công an TP.Hà Nội, tổng đài 113 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Đồng thời, PC02 Công an TP.Hà Nội yêu cầu bị can Huyền ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.