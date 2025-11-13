Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hải Phòng đẩy nhanh dự án chống ngập và chỉnh trang đô thị gần 10.000 tỉ đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/11/2025 17:36 GMT+7

Hải Phòng đang tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, giảm ngập đô thị và chỉnh trang không gian trung tâm, hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

Ngày 13.11, thông tin từ Thành ủy Hải Phòng cho biết, địa phương này đang đẩy nhanh thực hiện dự án phát triển thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm, trong đó tập trung vào việc chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố.

Hải Phòng đẩy nhanh dự án chống ngập và chỉnh trang đô thị gần 10.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng kiểm tra các dự án chống ngập và chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng

ẢNH: DUY THÍNH

Dự án phát triển Hải Phòng ứng phó biến đổi khí hậu được Thủ tướng phê duyệt chủ trương tại Quyết định 1446/QĐ-TTg ngày 30.6.2025, với mục tiêu đảm bảo bền vững môi trường, an ninh nguồn nước, giảm ngập úng đô thị và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai. Tổng mức đầu tư hơn 9.857 tỉ đồng, trong đó hơn 6.550 tỉ đồng là vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới, còn lại là vốn đối ứng trong nước phục vụ chủ yếu cho giải phóng mặt bằng.

Dự án gồm 4 hợp phần trọng tâm: phát triển hạ tầng Thủy Nguyên theo hướng thích ứng khí hậu; cải thiện môi trường sông Rế; giảm ngập khu vực trung tâm và củng cố hệ thống quản lý đô thị bền vững.

Kiểm tra dự án, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh ảnh hưởng ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng ngập lụt gia tăng tại các đô thị ven biển như Hải Phòng. Vì vậy, việc triển khai dự án là yêu cầu cấp bách, góp phần bảo vệ hạ tầng, tài sản và đời sống người dân. 

Hải Phòng đẩy nhanh dự án chống ngập và chỉnh trang đô thị gần 10.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

TP.Hải Phòng đầu tư gần 10.000 tỉ đồng cho việc chỉnh trang đô thị, chống ngập úng, biến đổi khí hậu...

ẢNH: DUY THÍNH

Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiến độ dự án trong tháng 11, xác định rõ các hợp phần ưu tiên, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong đàm phán vốn vay với Ngân hàng Thế giới. 

UBND TP.Hải Phòng được yêu cầu khẩn trương bố trí nguồn vốn, hoàn tất thủ tục ODA và phấn đấu khởi công dự án trong thời gian sớm nhất, hướng tới hoàn thành vào tháng 6 - 7.2026 để kịp phát huy hiệu quả trong mùa mưa tiếp theo. Bên cạnh đó, P.Hồng Bàng phải hoàn thành chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, bảo đảm cảnh quan và kết nối đô thị.

Trong chương trình, Bí thư Thành ủy Hải Phòng kiểm tra thực địa dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Lê Lợi. Công trình đang triển khai mở rộng nền, mặt đường; di chuyển cây xanh; cải tạo vỉa hè và hạ ngầm hệ thống điện, chiếu sáng. Dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2025, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Ông Lê Tiến Châu cũng yêu cầu các ngành điện lực, viễn thông, cấp thoát nước và chính quyền sở tại phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công trình hoàn thành trong tháng 12 tới. Lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra chậm trễ; đồng thời nghiêm cấm cắt xẻ đường, vỉa hè sau khi đã hoàn thiện. Công ty Điện lực được giao sớm xây dựng phương án di chuyển các cột điện trên toàn tuyến.

