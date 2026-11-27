Sở Xây dựng TP.Hải Phòng đang lấy ý kiến về dự thảo quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, trong đó hoạt động trông giữ phương tiện có thu tiền chịu mức phí cao nhất.



Phí đỗ ô tô tại khu vực trung tâm Hải Phòng lên tới hơn 4 triệu đồng/tháng ẢNH: Đ.H

Theo đề xuất, tại dải trung tâm thành phố, gồm các tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và các đường ngang, mức phí trông giữ phương tiện là 270.000 đồng/m²/tháng.

Mức phí tại 5 phường: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Gia Viên và An Biên (ngoài dải trung tâm) là 210.000 đồng/m2/tháng; các khu vực trung tâm còn lại là 120.000 đồng/m2/tháng; các tuyến đường khác là 60.000 đồng/m2/tháng. Tại các xã, đặc khu, mức thu là 30.000 đồng/m2/tháng.

Với diện tích khoảng 15 m2 cho một chỗ đỗ ô tô, mức phí quy đổi tại dải trung tâm lên tới 4,05 triệu đồng/tháng, tại 5 phường nội thành là 3,15 triệu đồng/tháng và thấp nhất tại các xã, đặc khu là 450.000 đồng/tháng.

Đối với trường hợp sử dụng theo ngày, mức phí được tính bằng mức thu theo tháng chia 30. Thời gian sử dụng từ đủ 12 giờ tính 100% mức phí, dưới 12 giờ tính 50%.

Các hộ gia đình tự đỗ xe trước nhà, cơ quan bố trí chỗ đỗ xe trước trụ sở không thu tiền thuộc diện được miễn phí.

Theo thống kê, đến hết tháng 10.2026, riêng 5 phường nội thành nói trên có hơn 581.000 dân, gần 68.000 ô tô và hơn 555.000 xe máy. Trong khi đó, quỹ đất dành cho giao thông tĩnh hạn chế, tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè diễn ra phổ biến.

Hải Phòng dự kiến bố trí 1.871 chỗ đỗ xe trên 26 tuyến đường nội thành. Tại những tuyến đường áp dụng mức phí cao, việc đỗ xe chỉ được tổ chức theo giờ nhằm tăng khả năng luân chuyển phương tiện.

Theo tính toán, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè có thể mang lại nguồn thu ngân sách khoảng 73,25 tỉ đồng/năm.