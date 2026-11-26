Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Thủy Nguyên vừa phối hợp với Bệnh viện đa khoa quốc tế Thủy Nguyên khai trương mô hình "Đăng ký khai sinh tại bệnh viện". Đây là địa phương đầu tiên của Hải Phòng triển khai mô hình này.



Gia đình bé Vũ Minh Quân phấn khởi khi được Trung tâm Phục vụ hành chính công phường trao giấy khai sinh của con và thư chúc mừng ngay trong thời gian ở viện ẢNH: BÙI HƯƠNG

Ngay trong ngày khai trương, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã hỗ trợ 2 gia đình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh.

Theo đó, trong thời gian sản phụ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tại bệnh viện, người nhà có nhu cầu đăng ký khai sinh sẽ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ ngay tại cơ sở y tế mà không phải đến trụ sở cơ quan hành chính.

Để triển khai mô hình, từ ngày 12.11, Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Thủy Nguyên đã đề nghị Trung tâm Y tế Thủy Nguyên và Bệnh viện đa khoa quốc tế Thủy Nguyên phối hợp thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh.

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ mới sinh có bố hoặc mẹ thường trú tại P.Thủy Nguyên và gia đình có nhu cầu đăng ký khai sinh ngay tại cơ sở y tế.

Các bệnh viện có trách nhiệm thông tin đến sản phụ, người nhà về mô hình, đồng thời kết nối với Trung tâm Phục vụ hành chính công khi gia đình có nhu cầu.

Cán bộ chuyên môn sẽ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, kiểm tra thông tin, tiếp nhận hồ sơ, theo dõi tiến độ và thông báo kết quả giải quyết.

Việc đưa dịch vụ đăng ký khai sinh vào bệnh viện giúp các gia đình tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, đặc biệt trong những ngày đầu chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.

Nhân dịp khai trương mô hình, UBND P.Thủy Nguyên cũng gửi thư chúc mừng tới các gia đình vừa đón thành viên mới.