Ngày 17.11, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, các y bác sĩ bệnh viện này vừa cứu sống một gái sơ sinh mắc tình trạng thoát vị hoành bẩm sinh nguy kịch.

Cụ thể, ngày 29.10, bé T.T.Đ sau khi chào đời đã xuất hiện tình trạng tím tái, khó thở dữ dội, nhịp thở nhanh và nông, phản ứng kém.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định trẻ mắc thoát vị hoành bẩm sinh bên trái hoàn toàn. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy dạ dày, ruột cùng nhiều tạng trong ổ bụng đã di chuyển lên lồng ngực qua lỗ khuyết lớn của cơ hoành, chèn ép nghiêm trọng khiến phổi bên trái hoàn toàn không thể phát triển, đồng thời đẩy lệch trung thất và ảnh hưởng đến cả phổi phải.

Hình ảnh X-quang ngực ghi nhận các quai ruột thoát vị lên lồng ngực trái, chèn ép phổi ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước tình trạng suy hô hấp nặng, các bác sĩ Khoa Nhi đã nhanh chóng đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, ổn định huyết động và các chức năng sống để chuẩn bị phẫu thuật.

Ca phẫu thuật được triển khai với sự phối hợp của các chuyên Khoa Nhi, Ngoại tổng hợp và Gây mê hồi sức. Bác sĩ Trương Vĩnh Quý, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trực tiếp thực hiện phẫu thuật cùng ê kíp.

Các bác sĩ đã đưa toàn bộ tạng thoát vị từ lồng ngực trở về ổ bụng, khâu phục hồi khuyết hổng lớn của cơ hoành, giải phóng khoang lồng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp gây mê hồi sức kiểm soát chặt chẽ đường thở, huyết động và các chỉ số sinh tồn nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhi có cân nặng chưa đầy 3 kg.

Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển về Khoa Nhi để tiếp tục chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Sức khỏe bệnh nhi dần cải thiện, cai máy thở thành công, tự thở ổn định, ăn sữa tốt và tăng cân đều đặn.

Thoát vị hoành bẩm sinh là dị tật nguy hiểm

Sau 2 tuần điều trị, trẻ hồi phục tốt, vết mổ liền, chức năng hô hấp và tiêu hóa ổn định, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện ngày 17.11.

Theo các bác sĩ, thoát vị hoành bẩm sinh là dị tật nguy hiểm, có thể gây suy hô hấp nghiêm trọng, đe dọa tính mạng trẻ ngay sau sinh. Dị tật này có thể được phát hiện trong thai kỳ thông qua siêu âm và các phương pháp chẩn đoán trước sinh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn và lựa chọn cơ sở sinh phù hợp nếu thai nhi được phát hiện có bất thường. Với trẻ mắc thoát vị hoành bẩm sinh, việc hồi sức kịp thời, phẫu thuật đúng thời điểm và phối hợp đa chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sống còn và phục hồi.