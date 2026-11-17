UBND TP.Hải Phòng cho biết đang đẩy nhanh việc thu hồi, sắp xếp lại quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Phường Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế thu hồi điểm nhà đất tại số 60 đường Võ Thị Sáu, do Công ty CP Thương mại EU (trước là Công ty CP Xây dựng số 5) thuê sử dụng ẢNH: NGÔ QUYỀN

Theo phương án xử lý sau thu hồi, thành phố dự kiến đấu giá 208 điểm nhà, đất công. Trong đó, 173 điểm có diện tích nhỏ, nằm xen kẹp giữa các hộ dân được đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất ở; 35 điểm có diện tích lớn, nằm trên các trục đường chính được đề xuất đấu giá đất thương mại, dịch vụ.

Ngoài ra, 44 điểm dự kiến tiếp tục cho thuê, 6 điểm chuyển sang cho thuê nhà ở, 8 điểm chờ thực hiện dự án và 7 điểm chuyển về địa phương xử lý.

Theo Sở Tài chính Hải Phòng, trong số 159 điểm thuộc diện thu hồi theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, đã có 148 điểm bàn giao nhà trống hoặc ký biên bản bàn giao, cam kết trả nhà, đạt 93,1%. Còn 5 điểm đang rà soát vướng mắc pháp lý và 6 điểm đã có quyết định cưỡng chế.

Đối với 59 điểm thu hồi thông qua khởi kiện, 15 điểm đã có bản án, trong đó 13 điểm hoàn thành thi hành án; 44 điểm đã được tòa án thụ lý.

Đáng chú ý, quá trình rà soát phát hiện 147 điểm nhà, đất từng được cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới, trong đó 116 điểm không có giấy phép xây dựng.

Số tiền thuê nhà còn phải thu khoảng 120,3 tỉ đồng; tiền thuê đất đã tính phải thu khoảng 137,2 tỉ đồng.

UBND TP.Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành việc thu hồi trong năm 2026, đồng thời công khai danh mục 273 điểm nhà, đất cùng phương án và tiến độ xử lý.

Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định việc thu hồi phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch.