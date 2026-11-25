Trước áp lực giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, TP.Hải Phòng đang tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác giám sát tiến độ dự án, giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn.



Dự án cầu Hải Thành bắc qua sông Lạch Tray chuẩn bị hợp long ẢNH: N.H

Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Trung Kiên giao Sở KH-CN khẩn trương nâng cấp hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), cập nhật chi tiết danh mục, gắn mã QR theo dõi tiến độ từng dự án.

Hệ thống sẽ được tích hợp cơ chế cảnh báo tự động đối với những dự án, địa phương chậm tiến độ, giúp lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc.

66 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP.Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú, tính đến ngày 15.11, toàn thành phố đã giải ngân hơn 36.479 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đạt 35.943 tỉ đồng, tương đương 93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, trong số 125 chủ đầu tư và địa phương, vẫn còn 47 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 86%. Đáng chú ý, trong số 221 dự án đầu tư công thuộc kế hoạch hoàn thành năm 2026, còn 66 dự án chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Đối với các công trình trọng điểm, tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đạt 75,8%; dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đạt 76,3%.

Để đẩy nhanh tiến độ, ông Lê Trung Kiên yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, tránh kéo dài sang năm 2027. Sở Tài chính được giao bám sát tiến độ thực tế, tham mưu điều chuyển vốn giữa các dự án.

Cùng với việc gắn mã QR giám sát tiến độ, TP.Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân nguồn vốn giao đầu năm trước ngày 30.11 và phần vốn bổ sung trong tháng 12.

Kết quả giải ngân sẽ là căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm của từng đơn vị.