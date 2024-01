Hải Phòng: Hôm nay sẽ ra quyết định cưỡng chế các hộ dân không bàn giao đất

Chiều 2.1, UBND H.An Dương (TP.Hải Phòng) tổ chức buổi họp báo về việc thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 5 hộ dân chưa nhận tiền, không bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án nút giao thông khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng nước - quốc lộ 5 trên địa bàn xã An Đồng, khiến dự án nguy cơ chậm tiến độ; đồng thời thông tin kết luận của Cơ quan CSĐT về nội dung đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thu Trang cho rằng tài sản bị hủy hoại và bị mất...

UBND H.An Dương (TP.Hải Phòng) sẽ buộc phải ra quyết định cưỡng chế, giải phóng mặt bằng đối với hộ bà Phạm Thị Thu Trang cũng như 4 hộ dân khác nếu các hộ vẫn không chịu nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án và nhà thầu thi công công trình nút giao thông khác mức tại xã An Đồng GIANG LINH

Không chấp hành sẽ buộc phải cưỡng chế

Theo UBND H.An Dương, đây là dự án công trình giao thông quốc gia có tổng mức đầu tư 668,831 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn ngân sách của TP.Hải Phòng. Công trình được khởi công xây dựng năm 2021 và theo kế hoạch hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, sau 1 năm thông báo, vận động 5 hộ dân nằm trong quy hoạch, thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng triển khai dự án vẫn không chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình và có nguy cơ khiến dự án không về đích đúng kế hoạch.

Trước đó, ngày 14.12.2022, UBND H.An Dương đã ban hành các thông báo thu hồi 24.454,9 m2 đất của 3 tổ chức và 139 hộ dân (gồm 85 hộ dân có đất ở và 54 hộ dân sử dụng đất hành lang giao thông) phục vụ dự án. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân nói trên được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 106,9 tỉ đồng. 12/139 hộ dân đủ điều kiện được bố trí tái định cư theo luật định.

Sau khi triển khai thông báo thu hồi đất, 80/85 hộ dân đã chấp hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay còn 5 hộ dân có đất ở chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng mặc dù giá đất bồi thường được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt sát với giá đất thị trường đang giao dịch vào thời điểm triển khai dự án, gồm các hộ: ông Bùi Văn Uy, bà Phạm Thị Thu Trang, ông Vũ Khắc Bẩy, bà Đinh Thị Mai và bà Trần Thị Thùy Linh.

Riêng hộ bà Phạm Thị Thu Trang (37 tuổi, trú tại 45/143 Tôn Đức Thắng, P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) có 2 thửa đất tại đường Máng nước, xã An Đồng (H.An Dương) nằm trong diện thu hồi với tổng diện tích đất bị thu hồi là 84,5 m2.

Ngày 7.11.2023, UBND H.An Dương ban hành quyết định số 2871/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường về đất cho hộ bà Trang là hơn 2,817 tỉ đồng (tương đương giá đất hơn 33 triệu đồng/m2) và bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên 2 thửa đất nói trên cho Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (đơn vị có quyền lợi liên quan) là hơn 819 triệu đồng vì căn cứ trên hồ sơ, tài liệu mà phía Công ty cổ phần Thế Giới Di Động cung cấp đây là công trình do đơn vị này xây dựng sau khi thuê mặt bằng của hộ bà Trang...

Về việc bố trí đất tái định cư, UBND H.An Dương khẳng định, bà Phạm Thị Thu Trang không đủ điều kiện giao đất tái định cư do bà Trang không ăn ở, sinh hoạt tại thửa đất bị thu hồi và diện tích đất ngoài chỉ giới thu hồi để thực hiện dự án vẫn đủ diện tích để xây dựng nhà ở theo luật định.

Tuy nhiên, sau rất nhiều lần gửi thông báo, giấy mời nhưng bà Phạm Thị Thu Trang không phối hợp với cơ quan chức năng của H.An Dương để làm việc.

Ông Đàm Xuân Bình, Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, cho biết dự án nút giao thông khác mức được UBND TP.Hải Phòng giao cho ban này làm chủ đầu tư. Nếu không sớm giải phóng mặt bằng đối với 5 hộ dân có tên trên, dự án có nguy cơ không đảm bảo tiến độ và không thể hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Theo ông Bình, đến nay, nhà thầu mới thi công đạt 57% khối lượng công trình; 4/6 nhịp cầu vượt tại nút giao thông khác mức đã hoàn thành; nhịp thứ 5 thi công dở dang do không có mặt bằng nên phải tạm dừng lại, quay sang thi công nhịp thứ 6. Ông Bình đề nghị UBND H.An Dương cần có biện pháp kiên quyết để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Đại diện UBND H.An Dương, ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch huyện kiêm Trưởng ban giải phóng mặt bằng của huyện này, cam kết với chủ đầu tư, ngay trong hôm nay 3.1, ông Cường sẽ ký quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân cố tình không nhận tiền, bàn giao mặt bằng, trong đó có hộ bà Trang.

Theo ông Cường, đây là dự án quốc gia và UBND TP.Hải Phòng đã vận dụng các cơ chế, chính sách của pháp luật, áp giá bồi thường đất sát với giá thị trường nên không có lý do gì các hộ chây ì, làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình...

Không có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản

Về nội dung đơn thư của bà Phạm Thị Thu Trang gửi các cơ quan chức năng với cho rằng ngày 10.8.2023, đơn vị thi công tháo dỡ khung nhà cửa hàng Điện Máy Xanh đã hủy hoại tài sản của gia đình bà và làm mất nhiều tài sản (30 triệu đồng để trong két sắt, ti vi…), Phó chủ tịch UBND H.An Dương Lê Văn Cường khẳng định nội dung đơn của bà Trang là không có căn cứ, không đúng và đã được Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương làm rõ.

Theo nội dung kết luận của Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương ngày 10.12.2023, cơ quan này đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đơn thư tố cáo của bà Phạm Thị Thu Trang với lý do toàn bộ tài sản gắn liền trên thửa đất số 07 và 08, tờ bản đồ số 15, thôn Cái Tắt, xã An Đông (H.An Dương) thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Thế Giới Di Động. Công ty này đã bỏ tiền ra xây dựng sau khi hợp đồng thuê 2 lô đất nói trên của nhà bà Trang với thời hạn thuê từ ngày 1.5.2023 đến ngày 31.3.2024.

Theo hợp đồng, Công ty cổ phần Thế Giới Di Động được nhận tiền bồi thường đối với các hạng mục xây dựng và cải tạo đã đầu tư để hình thành cửa hàng kinh doanh trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực mà bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải tỏa.

Do diện tích các thửa đất nêu trên trong diện quy hoạch phải giải tỏa, không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh nên Công ty cổ phần Thế Giới Di Động đã chuyển các trang thiết bị, hàng hóa đi. Ngày 30.6.2023, công ty đã thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cho bà Phạm Thị Thu Trang và ông Phạm Việt Hoàng biết, nhưng chưa thanh lý hợp đồng do bà Trang và ông Hoàng không phối hợp... Sau khi thông báo, Công ty cổ phần Thế Giới Di Động đã tạm thời khóa cửa nhà trên 2 thửa đất nói trên lại, trong nhà không còn tài sản gì.

Ngày 5.8.2023, công ty này đã bàn giao toàn bộ kiến trúc trên 2 thửa đất nói trên cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.An Dương để tiến hành phá dỡ thực hiện dự án. Đối với tài sản mà bà Phạm Thị Thu Trang trình báo bị mất, đến nay bà Trang không cung cấp được nguồn gốc chủ sở hữu và các hóa đơn chứng từ liên quan nên không có căn cứ để xem xét giải quyết. Do vậy, vụ việc không có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; tội xâm phạm chỗ ở của người khác và trộm cắp tài sản quy định tại điều 158, điều 173, điều 178 bộ luật Hình sự.