Quảng Ninh: Độc quyền của chủ mỏ gây khó khăn cho việc san lấp các dự án

Sáng 8.12, tại phiên trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa IV, đại diện các sở, ngành của địa phương này cho rằng, việc độc quyền của chủ mỏ, tình trạng nâng giá đất, tranh chấp trong khâu vận chuyển gây khó khăn cho việc san lấp, khiến các dự án trọng điểm trên địa bàn bị chậm tiến độ.

Quang cảnh phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV N.H

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Ninh cho biết tính đến ngày 5.12, vốn giải ngân đạt 8.478,2 tỉ đồng, tăng thêm so với thời điểm ngày 30.10 là 1.446 tỉ đồng, đạt 61,4% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đầu năm (13.822 tỉ đồng), đạt 58,2% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh (14.567 tỉ đồng), cao hơn so với bình quân cùng kỳ năm 2022 (55,8%).

Dự kiến, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo văn bản cam kết của 25 chủ đầu tư (12 đơn vị của tỉnh và 13 địa phương) là gần 13.300 tỉ đồng, đạt 96,2% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao đầu năm.

Theo ông Cường, một trong những nguyên nhân khiến các dự án chậm tiến độ là do thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp. Cùng với đó là tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Trần Như Long, Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ninh, cho biết việc thiếu vật liệu san lấp là do vướng các quy định của pháp luật, nhất là luật Khoáng sản năm 2010.

"Thời gian qua, các bộ ngành, cùng với tỉnh Quảng Ninh đã tích cực vào cuộc tháo gỡ, đến nay đã có những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề có đất rồi lại vướng đến đường vận chuyển. Vừa qua, Sở GTVT đã báo cáo Bộ GTVT cho phép cấp phép công trình tạm để vận chuyển đất nhằm tháo gỡ vấn đề này", ông Trần Như Long cho biết thêm.

Ông Trần Như Long, Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ninh, trả lời chất vấn tại kỳ họp N.H

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Đuyến, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, cho biết khi giải quyết vấn đề mỏ đất làm vật liệu san lấp, một trong những nguyên nhân hiện nay làm chậm tiến độ là chưa thống nhất giữa các đơn vị trong việc vận chuyển đất. Có tình trạng các chủ mỏ gây khó dễ trong việc lấy vật liệu từ mỏ đến khai trường thi công.

"Trước tình hình trên, vừa qua các ngành, đơn vị đã thông báo với chủ mỏ việc lấy đất là do nhà thầu. Nếu chủ mỏ can thiệp vào vấn đề chở đất của các nhà thầu trúng thầu thì sẽ chuyển sang cơ quan điều tra", ông Đuyến nói.

Nút giao Km6+700 cao tốc Hạ Long - Hải Phòng khởi công từ cuối tháng 12.2020 đến nay chưa hoàn thành vì khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vật liệu san lấp N.H

Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu UBND tỉnh xây dựng đề án tổng thể đảm bảo nguồn vật liệu san lấp, đáp ứng nhu cầu trong khu vực công, khu vực tư và cho nhà dân.

Đặc biệt, quy hoạch phải công khai minh bạch vấn đề này, hậu kiểm những giấy phép đã có mỏ đất, những chủ đầu tư, những người được giao mỏ mà gây khó khăn cho tình trạng thiếu đất. Từ đó tạo sự chủ động về nguồn cung giá cả, phát huy lợi thế của địa bàn.