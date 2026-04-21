Hải Phòng: Lại xảy ra tai nạn chết người do dùng điện bẫy chuột

Theo Công an TP.Hải Phòng, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ dùng điện bẫy chuột gây chết người, gây lo ngại trong dư luận.

Mới đây nhất, khoảng 20 - 21 giờ ngày 17.4, ông Nguyễn Ngọc Nhất (66 tuổi, trú tại thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng) sử dụng dây kim loại, bình ắc quy và bộ kích điện để bẫy chuột tại ruộng lúa của gia đình.

Trong lúc di chuyển qua khu vực ruộng lúa của gia đình ông Nhất, bà N.T.T (64 tuổi, ngụ cùng thôn) không may dẫm phải dây điện, khiến bà bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Trước đó, từ ngày 20 - 23.2, trên địa bàn Hải Phòng cũng đã xảy ra 2 vụ việc tương tự, khiến 3 người tử vong do sử dụng điện để bẫy chuột và kích cá.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, hành vi giăng điện bẫy chuột gây chết người có thể bị xử lý hình sự về tội "giết người" hoặc "vô ý làm chết người", tùy theo tính chất, mức độ và nhận thức của người thực hiện.

Dù là lỗi cố ý hay vô ý, các vụ dùng điện bẫy chuột gây chết người đều để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vào đó, nên áp dụng các biện pháp an toàn như bẫy cơ học, thuốc diệt chuột theo hướng dẫn hoặc phương pháp sinh học thân thiện môi trường.

UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn ngoài việc tuyên truyền, tổ chức ra quân rà soát, xử lý nghiêm việc sử dụng bẫy chuột bằng kích điện.