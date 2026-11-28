Thay vì tiếp tục đầu tư dàn trải tại 2 cơ sở, TP.Hải Phòng định hướng quy hoạch tổng thể Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp theo hướng tập trung, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực.



Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tại Hải Phòng có tuổi đời hơn 120 năm ẢNH: V.T

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại buổi làm việc chiều 27.11, thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tại P.An Hải, từng bước chuyển hoạt động khám, điều trị từ cơ sở 1 về đây.

Đối với cơ sở 1 tại số 1 phố Nhà Thương (P.Lê Chân), thành phố sẽ đánh giá toàn diện hiện trạng các công trình, nghiên cứu phương án giữ lại phục vụ cấp cứu, khám bệnh; không tiếp tục đầu tư sửa chữa, cải tạo các hạng mục hiện hữu.

UBND TP.Hải Phòng được giao xây dựng phương án quy hoạch tổng thể bệnh viện, xác định ranh giới, diện tích mở rộng, tận dụng những công trình còn phù hợp và tính toán nguồn vốn đầu tư.

Cùng với việc rà soát quỹ đất, các sở, ngành sẽ xác định nhu cầu giường bệnh, quy mô phát triển chuyên môn, phương án tuyển dụng, đào tạo nhân lực, bảo đảm bệnh viện có thể vận hành hiệu quả ngay sau khi hoàn thành đầu tư.

Áp lực quá tải tại cơ sở 2

Thành lập từ năm 1905, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp hiện là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến chuyên sâu của TP.Hải Phòng và khu vực duyên hải Bắc bộ.

Hải Phòng sẽ đầu tư mở rộng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ẢNH: ĐÀM THANH

Bệnh viện có quy mô 1.800 giường bệnh nhưng số giường thực kê lên tới 2.100, với 2.678 cán bộ, nhân viên, trong đó có 776 bác sĩ.

Riêng cơ sở 2 mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 - 350 lượt khám, điều trị nội trú cho 600 - 800 bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 115%, một số khoa như Bệnh nhiệt đới, Ung bướu vượt 130%.

Trong khi đó, các khối nhà đưa vào sử dụng từ năm 2019 đã xuống cấp, trang thiết bị y tế chưa được đầu tư đồng bộ.

Việc mở rộng cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng quá tải, nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân Hải Phòng và các địa phương lân cận.