Hải Phòng mở ‘siêu’ khu thương mại tự do

Chiều 30.6, UBND TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế chuyên biệt và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng, với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại sự kiện ẢNH: DUY THÍNH

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu thương mại tự do Hải Phòng có tổng diện tích khoảng 6.292 ha, được hình thành từ Phân khu 1 thuộc Khu kinh tế ven biển phía nam cùng khu vực cảng Lạch Huyện và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Đây sẽ là hạt nhân của Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng với quy mô khoảng 20.000 ha.

Khu kinh tế ven biển phía nam được quy hoạch thành 6 phân khu, gồm: Khu thương mại tự do, khu phát triển mở rộng phía đông nam, khu cảng nam Đồ Sơn, khu phát triển phía bắc sông Văn Úc, khu phát triển phía tây bắc và khu phát triển phía tây. Mục tiêu là hình thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp và đô thị hiện đại, tạo liên kết với các khu kinh tế ven biển trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Các đại biểu ấn nút khởi động Khu thương mại tự do ẢNH: DUY THÍNH

Cùng đó, ngày 12.6.2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng rộng khoảng 5.300 ha ở phía tây thành phố. Khu vực này được định hướng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn, hóa chất và hoạt động nghiên cứu, phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, sau khi mở rộng không gian phát triển, Hải Phòng có điều kiện kết nối trực tiếp giữa vùng sản xuất phía tây với hệ thống cảng biển và logistics phía đông, tạo lợi thế mới trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Theo Phó thủ tướng, cùng với các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép thí điểm, Hải Phòng đang hình thành 3 không gian động lực chiến lược gồm Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế ven biển phía nam, Khu kinh tế chuyên biệt phía tây và Khu thương mại tự do Hải Phòng gần 6.300 ha. Hệ thống này được kỳ vọng tạo chuỗi kết nối từ sản xuất, cảng biển đến thương mại quốc tế, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Nhân dịp này, TP.Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ cho 15 dự án với tổng vốn khoảng 3,2 tỉ USD, gồm 13 dự án được cấp mới hoặc tăng vốn và 2 dự án nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho sức hút đầu tư của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.