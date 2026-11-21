Ngày 21.11, Diễn đàn điện ảnh "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" (Hai Phong Film Port) khai mạc tại TP.Hải Phòng, quy tụ đại diện 16 tỉnh, thành phố cùng nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế.



TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chúc mừng đoàn làm phim “Cục vàng của ngoại” tại sự kiện khai mạc Tuần phim “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” ẢNH: HẢI HẬU

Diễn đàn do UBND TP.Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức từ ngày 21 - 23.11, hướng tới mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của các đoàn làm phim.

Từ đô thị cảng, khu công nghiệp đến quần đảo Cát Bà, Đồ Sơn và những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, Hải Phòng sở hữu nhiều bối cảnh có thể khai thác cho các tác phẩm điện ảnh.

Ông Đào Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, địa phương muốn trở thành phim trường của điện ảnh quốc tế. Vì vậy, Hải Phòng sẽ xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo và sản xuất phim; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp, nghệ sĩ và nhà làm phim; đồng thời từng bước phát triển các dịch vụ, nguồn nhân lực và hạ tầng hỗ trợ.

Để thu hút các đoàn làm phim, Hải Phòng cam kết tạo môi trường sản xuất thuận lợi, hỗ trợ khảo sát bối cảnh, tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục theo quy định. Thành phố cũng định hướng phát triển hạ tầng, nhân lực và dịch vụ hậu cần phục vụ sản xuất phim.

Công bố 10 điểm đến điện ảnh nổi bật

Điểm nhấn của diễn đàn là hội thảo "Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế", diễn ra ngày 22.11.

Khai mạc Tuần phim 'Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh' ẢNH: HẢI HẬU

Tại đây, VFDA dự kiến công bố và trao cúp PAI 2026 cho 10 tỉnh, thành phố có kết quả nổi bật về môi trường thu hút đoàn làm phim.

Đáng chú ý, nền tảng dữ liệu PAI hiện tích hợp thông tin của 34 tỉnh, thành phố, với hơn 1.000 bối cảnh quay, hỗ trợ tra cứu bằng 6 ngôn ngữ.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, TS Ngô Phương Lan, nhấn mạnh, Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, có tình yêu và sự gắn bó đặc biệt với điện ảnh. Việc tổ chức diễn đàn tại thành phố không chỉ đưa những tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng đất cảng mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, hướng tới đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim, nhà sản xuất và hoạt động sáng tạo điện ảnh.

Ban tổ chức còn bố trí 16 bàn kết nối trực tiếp giữa các địa phương với hãng phim, nhà sản xuất nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai dự án.

Trong 3 ngày diễn đàn, khán giả Hải Phòng được thưởng thức 11 bộ phim Việt Nam với 22 suất chiếu, gồm: Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Mang mẹ đi bỏ… Một số suất chiếu có hoạt động giao lưu với nghệ sĩ và đoàn làm phim.

Triển lãm Việt Nam trên màn ảnh giới thiệu khoảng 200 ảnh cảnh phim, áp phích về biển đảo cùng các bối cảnh quay tiêu biểu trên cả nước.

Ngày 23.11, các đạo diễn, nhà sản xuất sẽ trực tiếp khảo sát những địa điểm có tiềm năng trở thành bối cảnh điện ảnh tại Hải Phòng.