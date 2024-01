Hải Phòng: Phát hiện nhóm học sinh lớp 10 tự chế pháo nổ

Ngày 31.1, Công an H.Thủy Nguyên cho biết vừa phát hiện nhóm học sinh nhỏ tuổi trên địa bàn mua nguyên liệu trên mạng rồi tự chế pháo nổ trái phép.

Gần 20 kg pháo nổ tự chế được Công an H.Thủy Nguyên phát hiện, thu giữ tại nhà 2 em Trần Xuân K. và Nguyễn Đức H. ở xã An Lư CÔNG AN CUNG CẤP

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã An Lư (H.Thủy Nguyên) phát hiện một nhóm học sinh lớp 10 có biểu hiện nghi vấn sản xuất, tàng trữ pháo nổ tự chế. Đến 14 giờ 30 ngày 29.1, lực lượng công an xã kiểm tra tại nhà em Trần Xuân K. (16 tuổi, ở thôn Nội Lập) phát hiện K. đang cùng bạn học là Nguyễn Đức H. và Ngô Trần Tùng L. (cùng 16 tuổi, đều ở xã An Lư) đang tự chế pháo.

Tại nhà K. và H., công an thu giữ một tràng pháo, 187 quả pháo các loại (tổng trọng lượng 18,2 kg).

Tại cơ quan công an, nhóm học sinh nói trên khai nhận học cách chế tạo pháo qua các kênh trên mạng xã hội và đặt mua nguyên liệu như: giấy, bột lưu huỳnh, chất nổ... về để tự chế pháo nổ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan chức năng bàn giao 3 học sinh K., H. và L. về gia đình và nhà trường giáo dục.

L.Đ.T là chủ tài tài khoản YouTube và tài khoản Facebook "Đức Thịnh Vlog" bị Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Hải Phòng) triệu tập lên làm việc

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 24.1 Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 5 triệu đồng đối với L.Đ.T về hành vi đăng tải, chia sẻ nhiều video, clip có nội dung đốt và hướng dẫn đốt pháo nổ trên tài khoản YouTube và tài khoản Facebook "Đức Thịnh Vlog" do T. làm chủ.