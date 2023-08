Hải Phòng: Phát hiện quán karaoke và khách sạn hoạt động 'chui' trên đảo Cát Bà

Ngày 16.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, hôm qua 15.8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Hải Phòng phối hợp Công an H.Cát Hải, Công an xã Xuân Đám và Công an TT.Cát Bà, kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh trật tự đối với 2 cơ sở kinh doanh: karaoke Marigold (50 Núi Ngọc, tổ dân phố 18, TT.Cát Bà) và khách sạn Eden Hotel (thôn 4 xã Xuân Đám, cùng H.Cát Hải).

Công an TP.Hải Phòng kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh karaoke Marigold ở 50 Núi Ngọc, tổ dân phố 18, TT.Cát Bà, H.Cát Hải CACC

Thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh karaoke Marigold có 2 phòng hát đang hoạt động với 12 khách nam; đại diện cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Kiểm tra khách sạn Eden Hotel cao 7 tầng, đại diện khách sạn cũng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh lưu trú mặc dù cơ sở này đã hoạt động từ ngày 30.4.

Đoàn kiểm tra lập biên bản, bàn giao vụ việc 2 cơ sở kinh doanh hoạt động 'chui' cho Công an H.Cát Hải tiếp tục xử lý vi phạm và hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật.