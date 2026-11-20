Ngày 20.11, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vân (50 tuổi, trú xã Bình Giang, TP.Hải Phòng), để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, theo khoản 1 điều 226 bộ luật Hình sự. Trong đó, nhiều quần áo giả thương hiệu lớn được phát hiện.



Nhiều thương hiệu thời trang được làm giả bán ra thị trường ẢNH: THANH THANH

Trước đó, ngày 18.5, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 12 phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vân tại xã Bình Giang.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công nhân đang thực hiện các công đoạn cắt vải, in nhiệt và may thành phẩm quần áo mang nhãn hiệu Nike, Adidas, Li-Ning.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số quần áo được sản xuất tại cơ sở này là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đối tượng Nguyễn Văn Vân (áo trắng) ẢNH: THANH THANH

Lực lượng chức năng thu giữ 2.350 sản phẩm quần áo thành phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ việc gia công, sản xuất hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 400 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Vân biết việc gia công quần áo giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tổ chức sản xuất nhằm thu lợi.

Bị can trực tiếp chỉ đạo công nhân thực hiện các công đoạn từ cắt vải, in nhiệt đến may thành phẩm, tạo ra các sản phẩm quần áo mang nhãn hiệu của những hãng thời trang, thể thao nổi tiếng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Văn Vân về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.



