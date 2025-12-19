Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Hải Phòng sắp có 'nóc nhà miền Bắc' cao 75 tầng

Thu Hằng
Thu Hằng
19/12/2025 11:50 GMT+7

Với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỉ đồng, dự án Dragon 75 Complex do Tập đoàn DOJI triển khai tại Hải Phòng, trong đó tòa tháp 75 tầng Dragon Jade, được kỳ vọng trở thành 'nóc nhà miền Bắc' và biểu tượng kiến trúc mới của thành phố cảng.

Sáng 19.12, Tập đoàn DOJI chính thức khởi công dự án Khu phức hợp Dragon 75 Complex tại Hải Phòng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển lĩnh vực bất động sản.

Hải Phòng sắp có 'nóc nhà miền Bắc' cao 75 tầng- Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Khu phức hợp Dragon 75 Complex

ẢNH: LINH NGUYỄN

Tọa lạc tại trung tâm khu vực phát triển bắc sông Cấm, nơi được định hình là "trái tim mới" của thành phố cảng. Dự án có tổng diện tích gần 2 ha, tổng mức đầu tư hơn 7.515 tỉ đồng. Đây là tổng mức đầu tư lớn nhất trong số 13 dự án trọng điểm của Hải Phòng khởi công dịp này.

Sự kiện khởi công mang ý nghĩa đặc biệt khi Dragon 75 Complex được lựa chọn là một trong 234 dự án, công trình trọng điểm cấp quốc gia, đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dragon 75 Complex cũng là một trong số ít dự án bất động sản thương mại - dịch vụ có mặt trong danh mục này, thể hiện sự ghi nhận dành cho tầm vóc và mức độ đầu tư của doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Văn Lập, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng, trong bối cảnh Hải Phòng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, Dragon 75 Complex, với quy mô và định hướng phát triển bài bản, được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn mới cho không gian đô thị, đồng thời bổ sung hạ tầng thương mại - dịch vụ chất lượng cao cho trung tâm thành phố. 

"Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng sống của người dân và xây dựng hình ảnh một Hải Phòng hiện đại, văn minh, hội nhập", ông Lập nói.

Hải Phòng sắp có 'nóc nhà miền Bắc' cao 75 tầng- Ảnh 2.

Ở thời điểm khởi công, Dragon Jade 75 chính thức ghi danh là "nóc nhà miền Bắc" và trở thành một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam

ẢNH: LINH NGUYỄN

Dragon 75 Complex được kiến tạo như một quần thể kiến trúc biểu tượng, gồm: tòa tháp phức hợp 75 tầng Dragon Jade 75 và tòa tháp chung cư hạng sang 41 tầng Dragon Amber Residence. Điểm nhấn của toàn bộ dự án là tòa tháp 75 tầng - Dragon Jade 75 cao 388 m.

Hiện nay, Việt Nam mới ghi nhận 2 công trình cao trên 70 tầng đã hoàn thiện và đi vào vận hành là Landmark 81 (81 tầng) tại TP.HCM và Keangnam Hanoi Landmark Tower (72 tầng) tại Hà Nội. Ở thời điểm khởi công, Dragon Jade 75 chính thức ghi danh là "nóc nhà miền Bắc" và sẽ trở thành một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, Dragon 75 Complex khi hoàn thành sẽ trở thành động lực phát triển mới - một chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần nâng tầm vị thế Hải Phòng trong giai đoạn phát triển tiếp theo", đại diện Tập đoàn DOJI chia sẻ tại sự kiện.

Hải Phòng sắp có 'nóc nhà miền Bắc' cao 75 tầng- Ảnh 3.

Phối cảnh tổng thể dự án

ẢNH: LINH NGUYỄN

Được định hình như một khu phức hợp hiện đại đa chức năng, Dragon 75 Complex sở hữu hệ tiện ích "all in one" gồm khách sạn 5 sao, căn hộ hạng sang, căn hộ thương hiệu, trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, văn phòng cho thuê và chuỗi tiện ích ấn tượng như: sky pool, sky garden, sky disco, đài quan sát và đặc biệt là bãi đỗ trực thăng.

Nơi đây được kỳ vọng sẽ mang đến một chuẩn mực sống - làm việc - giải trí mới ngay tại trung tâm Hải Phòng, đóng góp vào hành trình đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng mới của vùng duyên hải Bắc bộ, sánh ngang với các đô thị phát triển trong khu vực.

