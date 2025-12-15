Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hải Phòng tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/12/2025 17:15 GMT+7

Làm việc với lãnh đạo TP.Hải Phòng, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tăng trưởng bền vững.

Ngày 15.12, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với TP.Hải Phòng về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hải Phòng tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: NGUYỄN HOÀNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, 11 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu duy trì đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

GRDP của Hải Phòng 9 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,59%; cả năm 2025 ước tăng 11,81%, đứng thứ 2 toàn quốc, chỉ sau Quảng Ninh, và là mức tăng cao nhất trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 30.11, Hải Phòng đã giải ngân hơn 31.700 tỉ đồng, đạt 88,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 11 tháng, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 187,63 triệu tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Logistics, kho bãi, vận tải phát triển mạnh, củng cố vị thế Hải Phòng là trung tâm logistics và xuất nhập khẩu lớn của cả nước...

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực và kết quả phát triển toàn diện của Hải Phòng. Trong đó, các nhiệm vụ Chính phủ giao đều đạt và vượt; tăng trưởng kinh tế cao; giải ngân đầu tư công tích cực; hạ tầng được đầu tư đồng bộ; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, có quy mô kinh tế lớn, nền tảng vững chắc. Trong bối cảnh mới, thành phố cần tiếp tục tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư tư nhân, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, hình thành các chuỗi giá trị mới, khơi thông các động lực tăng trưởng.


