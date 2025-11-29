Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí thư Hải Phòng: Phải mạnh dạn sử dụng KPI trong đánh giá cán bộ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/11/2025 17:00 GMT+7

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, địa phương đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc 2026 - 2030 với nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, thành phố mạnh dạn sử dụng KPI trong đánh giá cán bộ.

Ngày 29.11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, để bước vào giai đoạn bứt tốc trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, trọng tâm trước tiên là vấn đề tổ chức bộ máy và chất lượng nhân sự trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc tinh gọn bộ máy đã mang lại kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều điểm nghẽn: phân cấp thẩm quyền chưa đủ mạnh, việc bố trí cán bộ chưa linh hoạt và các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc còn thiếu tính đo lường.

Bí thư Hải Phòng phải mạnh dạn sử dụng KPI trong đánh giá cán bộ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Phải mạnh dạn sử dụng KPI trong đánh giá cán bộ

ẢNH: DUY THÍNH

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, muốn quản trị hiện đại, thành phố phải mạnh dạn sử dụng KPI trong đánh giá cán bộ, coi hiệu quả và sản phẩm cụ thể là tiêu chí trung tâm. Quy định số 61 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành cùng 11 phụ lục tiêu chí xếp loại, được coi là bước đột phá về đánh giá cán bộ, nhưng cũng đặt ra áp lực buộc từng cơ quan, cá nhân phải chứng minh hiệu quả thực tế.

Đối với công tác cán bộ, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh: "Cần thẳng thắn nêu ra những khó khăn về tổ chức, bộ máy. Đã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa? Công tác sắp xếp cán bộ còn vướng mắc gì? Việc phân cấp thẩm quyền đã đủ linh hoạt để địa phương thực thi nhiệm vụ hay chưa?".

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2025, Hải Phòng có 2 chỉ tiêu có khả năng không đạt kế hoạch: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này buộc thành phố phải rà soát toàn diện chiến lược phát triển, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến thủ tục đầu tư, năng lực giải phóng mặt bằng và hạ tầng logistics.

Bí thư Hải Phòng phải mạnh dạn sử dụng KPI trong đánh giá cán bộ - Ảnh 2.

Hải Phòng sẵn sàng bước vào giai đoạn bứt phá về kinh tế

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bí thư Thành ủy đặt ra 2 vấn đề: "Giải pháp nào để đạt mục tiêu tăng trưởng 12,35% trong tháng cuối cùng của năm 2025? Và đâu là lực kéo đủ mạnh cho giai đoạn 2026 - 2030?".

Theo ông Châu, Hải Phòng muốn bứt phá phải mạnh mẽ chuyển sang mô hình phát triển dựa trên năng suất lao động, chất lượng quản trị và hạ tầng số. Trong thời gian tới, địa phương cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là vai trò của cấp xã; phát triển hạ tầng số và hành chính công hiện đại; xây dựng các không gian kinh tế mới gắn với dịch vụ, logistics, kinh tế biển, du lịch và công nghiệp công nghệ cao.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14%, được đánh giá là chỉ tiêu cao nhất cả nước. Vì vậy, ông yêu cầu các đại biểu phải hiến kế cho những nhiệm vụ mang tính đột phá, không lặp lại cách làm cũ.

Phó chủ tịch nước: Hải Phòng cần đổi mới công tác thi đua, gắn phong trào với thực tế

Phó chủ tịch nước: Hải Phòng cần đổi mới công tác thi đua, gắn phong trào với thực tế

TP.Hải Phòng tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, giai đoạn 2025 - 2030, nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và vinh danh điển hình tiên tiến.

Tăng tốc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, khởi công ngày 19.12

