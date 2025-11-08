Yến sào Khánh Hòa: 35 năm vững bước cùng kinh tế biển Việt Nam

Sáng 8.11, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (9.11.1990 - 9.11.2025). Tham dự có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-MT; ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; cùng đại diện các bộ ngành và gần 700 cán bộ, công nhân viên đại diện cho hơn 4.000 lao động toàn hệ thống.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa ẢNH: Y.S

Trong chặng đường 35 năm, công ty đã không ngừng chú trọng công tác bảo tồn, phát triển và khai thác hiệu quả 173 hang yến, 33 đảo yến trong vùng biển Khánh Hòa. Thành quả đáng tự hào là việc công ty được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là "Đơn vị có số lượng hang đảo yến nhiều nhất và sản lượng khai thác yến sào đảo thiên nhiên lớn nhất châu Á" vào năm 2014.

Công ty hiện đang quản lý 16 đơn vị trực thuộc, 11 công ty con. Tổng số lao động toàn hệ thống hơn 4.000 người, trở thành một trong những doanh nghiệp có doanh thu lớn hàng đầu của tỉnh Khánh Hòa.

Nếu như năm 1991, doanh thu đạt 23 tỉ thì đến năm 2024 doanh thu đạt 3.595 tỉ đồng, đặc biệt có những năm doanh thu trên 5.000 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Thương hiệu, hình ảnh của công ty ngày càng được khẳng định, vươn tầm trong nước và quốc tế, thể hiện rõ vai trò "Cánh chim đầu đàn" của ngành yến sào Việt Nam.

Hiện nay, công ty đã phát triển 7 nhà máy chế biến đạt chuẩn quốc tế, hơn 60 dòng sản phẩm mang thương hiệu Sanest, Sanvinest, Sanna... xuất khẩu đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty nhiều năm liền giữ vững Thương hiệu Quốc gia và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

9 cá nhân tiêu biểu của Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: Y.S

Nói về định hướng phát triển thời gian tới, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết: "Trong hành trình bước vào "Thập niên nâng tầm và phát triển", giai đoạn 2025-2030, công ty Yến sào Khánh Hòa đặt ra 5 định hướng chiến lược: Phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào đảo yến thiên nhiên; Đẩy mạnh đổi mới công nghệ và chuyển đổi số; Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế; Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa doanh nghiệp hiện đại; Mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng hai con số về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đồng thời tạo công ăn việc làm và phúc lợi xã hội cho cộng đồng địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng và ghi nhận: "35 năm qua, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu tàu trong ngành yến sào Việt Nam, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và tạo dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ xuất khẩu khu vực".

Ông Toàn nhấn mạnh, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn bứt phá để trở thành đô thị trực thuộc Trung ương và trung tâm dịch vụ - du lịch biển quốc tế vào năm 2030. Trong đó, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột kinh tế biển, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến xuất khẩu, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành "cực tăng trưởng mới" của cả nước.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa tri ân đồng chí Lê Hữu Hoàng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty ẢNH: Y.S

Tại lễ kỷ niệm, 9 cá nhân tiêu biểu của công ty vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể, 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen. Ngoài ra, 33 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty đã trao kỷ niệm chương 35 năm.

Dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã ủng hộ 1 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ; trao tặng 35 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh.