Yến sào Khánh Hòa đạt doanh thu gần 13.000 tỉ đồng trong 5 năm

Ngày 10.9, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030 tại khách sạn Nha Trang Palace với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các sở, ban ngành cùng đông đảo tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Hội nghị diễn ra nhằm tổng kết phong trào thi đua khen thưởng 5 năm qua và phát động giai đoạn mới 2025 - 2030.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, chia sẻ giai đoạn 2020 - 2025 là chặng đường đầy thách thức với biến đổi khí hậu, nạn săn bắt chim yến trái phép, khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với phương châm "Khó khăn nào cũng vượt qua", công ty đã đạt tổng doanh thu gần 13.000 tỉ đồng trong 5 năm.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị ẢNH: BÁ DUY

Đến nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa sở hữu 7 nhà máy chế biến yến sào đạt tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam, cùng đội ngũ lao động giàu kinh nghiệm cho ra đời hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp, bổ dưỡng. Năm 2023 - 2024, công ty đã đầu tư xây dựng nhiều nhà máy sản xuất hiện đại, tiêu biểu như Nhà máy chế biến nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Nhà máy chế biến đặc sản yến sào với quy mô lớn, dây chuyền công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh đó, công ty đã tiên phong ứng dụng chuyển đổi số, triển khai nhiều đề tài ứng dụng IoT, AI trong quản lý nhà yến, phát triển sản phẩm tinh chất yến sào Sanvinest. Tất cả các nhà máy đều vận hành theo mô hình sản xuất xanh: giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bao bì sinh học và cam kết không sử dụng chất bảo quản.

Đặc biệt, cuối năm 2023, Công ty Yến sào Khánh Hòa trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, ký nhiều hợp đồng lớn với các đối tác uy tín như Đồng Nhân Đường, Nhất Tâm Đường. Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu xuất khẩu đạt hơn 2 triệu USD.

Ngoài ra, công ty đang triển khai "Chương trình tri ân khách hàng Sanest, Sanvinest niềm tự hào Thương hiệu Quốc gia 2025" từ 5.6 đến 7.10.2025 với tổng trị giá gần 100 tỉ đồng. Đồng thời đóng góp hơn 35,9 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, chăm lo đời sống cho hơn 4.000 lao động.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến tại hội nghị ẢNH: BÁ DUY

Hiện sản phẩm Yến sào Khánh Hòa đã có mặt tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý và được xuất khẩu tới trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, "Lễ hội Yến sào Khánh Hòa" và "Tri thức khai thác, chế biến yến sào Khánh Hòa" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

"Trong giai đoạn mới, toàn thể công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên yến sào, quyết tâm đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa vươn tầm thế giới", bà Trịnh Thị Hồng Vân nhấn mạnh tại hội nghị.

Giai đoạn 2025 - 2030, Công ty Yến sào Khánh Hòa xác định đẩy mạnh thi đua theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia trong ngành yến sào.