Hải Phòng sẽ cưỡng chế một doanh nghiệp để thu hồi đất xây nhà ở xã hội

Hôm qua (12.10), UBND TP.Hải Phòng có thông báo Kết luận số 289 ngày 10.10.2023 của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng về việc yêu cầu UBND Q.Ngô Quyền lên phương án cưỡng chế, thu hồi đất đối với Công ty cổ phần Giao nhận và Kho vận ngoại thương Hải Phòng (hiện đang cho Công ty TNHH Châu Giang thuê làm nhà xưởng sản xuất hàng xuất khẩu), để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, địa chỉ 142 Lê Lai.

UBND TP.Hải Phòng ra "tối hậu thư", yêu cầu Công ty TNHH Châu Giang đến ngày 23.10 dừng mọi hoạt động sản xuất, cho gần 1.000 công nhân viên ngừng việc, di dời nhà máy để bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại địa chỉ 142 Lê Lai (Q.Ngô Quyền) GIANG LINH

Theo nội dung kết luận, trước đó, ngày 28.10.2022, UBND Q.Ngô Quyền đã ban hành các thông báo thu hồi đất và tiếp theo, UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất khu vực nói trên từ ngày 24.8.

Đến nay, đã có 26/27 tổ chức liên quan và 88/98 hộ dân chấp hành di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.

Đối với 27 tổ chức liên quan, hiện còn Công ty TNHH Châu Giang chưa thực hiện việc di chuyển nhà máy, vẫn hoạt động sản xuất với gần 1.000 công nhân, nhân viên làm việc. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thi công công trình và tiến độ thực hiện dự án. Trong khi đó, Công ty TNHH Châu Giang không phải đơn vị trực tiếp thuê đất của UBND TP.Hải Phòng mà chỉ thuê 2,4 ha kho, bãi của Công ty cổ phần Giao nhận và Kho vận ngoại thương Hải Phòng để làm nhà xưởng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Công ty cổ phần Giao nhận và Kho vận ngoại thương Hải Phòng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho UBND Q.Ngô Quyền.

UBND Q. Ngô Quyền đã nhiều lần làm việc với đại diện Công ty TNHH Châu Giang và có nhiều văn bản chỉ đạo công ty này di chuyển máy móc, vật tư, thiết bị ra khỏi khu đất để thực hiện dự án nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chây ì, tổ chức sản xuất.

Để thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng dừng cung cấp điện, nước kể từ ngày 23.10. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền TP.Hải Phòng ra "tối hậu thư", yêu cầu Công ty TNHH Châu Giang thông báo cho công nhân viên ngừng việc kể từ ngày 23.10; dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tổ chức tháo dỡ và di chuyển thiết bị máy móc; giải quyết chế độ chính sách cho công nhân viên trong thời gian ngừng việc; nộp ngay 5,14 tỉ đồng tiền công đoàn phí đang nợ.

Nếu đến ngày 23.11, Công ty TNHH Châu Giang không tự ý tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc và các tài sản khác, UBND Q.Ngô Quyền sẽ thuê đơn vị tháo dỡ, thuê kho để chứa thiết bị, máy móc và toàn bộ chi phí tháo dỡ, thuê kho phía Công ty TNHH Châu Giang phải chịu.

Đồng thời, UBND TP.Hải Phòng cũng yêu cầu UBND các quận, huyện theo danh sách và địa chỉ lưu trú của công nhân viên Công ty TNHH Châu Giang do Công an thành phố cung cấp, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố vận động họ không đến khu vực cưỡng chế, không tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự…